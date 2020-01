© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Peggiora pian piano, poi di colpo". Epifania da incubo per Ragnar Klavan, difensore del Cagliari decisivo col suo errore nel gol di Ronaldo che ha aperto le marcature in Juve-Cagliari, poi finita 4-0. Il commento di cui sopra è quello de La Gazzetta dello Sport, che affibbia al difensore dei rossoblù un 4,5 in pagella. Stessa valutazione per il Corriere dello Sport ("tradisce Maran con troppi errori") e Tuttosport ("il disimpegno è un invito a nozze per CR7"). Più severi noi di TMW (quasi perfetto nel primo tempo, poi il tracollo) e i colleghi del Corriere della Sera ("giornata nera"): in entrambi i casi, voto 4.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4