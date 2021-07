ufficiale Dopo l'addio al Cagliari, Klavan torna in Estonia. Firma col Paide Linnameeskond

Ragnar Klavan torna a casa. Il difensore ex Liverpool, che ha terminato il suo contratto con il Cagliari, è stato ingaggiato dal Paide Linnameeskond, formazione di prima divisione estone. In tre stagioni, il 35enne centrale ha giocato 61 partite in Serie A.