ufficiale L'ex Liverpool e Cagliari Klavan riparte dal Tallinna Kalev in Estonia

Ragnar Klavan torna a casa e firma con il Tallinna Kalev, dopo un anno e mezzo da svincolato. Terminata l'avventura a Cagliari, dopo le parentesi con Liverpool e Augsburg, il difensore estone aveva giocato per una stagione al Paide, sempre in Estonia, prima di svincolarsi nel 2022. Ora, un anno dopo, una nuova avventura, sempre in Estonia, ma con la squadra della capitale.