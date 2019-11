Le pagelle di Koulibaly - Dov'è finito il finalista del Pallone d'Oro 2019?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La solita storia, un'altra prestazione negativa. Un altro errore che fa la differenza: dopo dieci minuti, stende in area Hwang e permette ad Haaland di sbloccare il match del San Paolo dal dischetto". Questa, ieri sera, la nostra spiegazione su TMW del 5 in pagella rifilato a Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli continua così a fare la differenza, ma in negativo, sembrando soltanto un lontano parente della certezza assoluta ammirata fino alla passata stagione e non a caso tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro. "L'errore sul rigore è tutto suo. Poi deve ricordarsi di difendere e che non deve rimediare da solo. Spesso è fuori posizione", rincara la dose stamane La Gazzetta dello Sport. Inevitabile, dunque, la pioggia di insufficienze per il difensore senegalese, bocciato a suon di 5 e 5,5 nel pareggio di Champions col RB Salisburgo.

Questi i voti di Kalidou Koulibaly:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5

TuttoNapoli: 5