Le pagelle di Koulibaly: è tornato K2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È tornato K2", è questa la pagella di TMW che premia la prestazione di Kalidou Koulibaly ad Anfield, nel pareggio che vale quattro quinti di passaggio del turno per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il difensore senegalese gioca una gara mostruosa per quasi tutti - solo Tuttosport dà un voto inferiore al 7 in pagella - e il commento spiega esattamente il perché. "Il salvataggio sulla linea vale un gol. Sceglie decisamente la serata giusta per riscattare qualche incertezza stagionale".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5