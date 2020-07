Le pagelle di Lautaro: Calimero a secco nel 6-0. Non segna nemmeno a porta vuota

La nota stonata, nell'Inter che travolge 6-0 il Brescia, ha il nome e il volto di Lautaro Martinez. Uno shock, scrive La Gazzetta dello Sport, non vederlo sul tabellino in una gara vinta 6-0. "Non partecipa alla festa, così non va", scrive il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport va giù duro: "come Calimero, non segna nemmeno a porta vuota".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews: 6