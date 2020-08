Le pagelle di Leao: serata super, prove tecniche di titolarità per il prossimo anno

vedi letture

Dopo appena 38 minuti in campo, Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare Milan-Cagliari. Non prima di aver propiziato un autogol e colpito una traversa spettacolare in rovesciata e un altro legno. E' il migliore del Milan fin quando resta in campo, infatti fa incetta di 7 in pagella. Da noi di Tuttomercatoweb.com, ma anche da La Gazzetta dello Sport, secondo cui incide la vicinanza dell'amico Ibra. Una serata super, secondo il Corriere dello Sport. "Prove tecniche di titolarità per il prossimo anno" per il Corriere della Sera.

I VOTI DI LEAO:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7