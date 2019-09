Le pagelle di Lukaku: qualcuno cominciava a dubitare, lui timbra ancora

© foto di ALBERTO LINGRIA

Quando hai sulle spalle il peso di un investimento da 75 milioni di euro (senza contare l'ingaggio), il massimo nella storia del club che ti ha comprato, è chiaro che tutti i riflettori siano puntati su di te. Così, se per un paio di partite fai cilecca, te lo fanno subito notare. Romelu Lukaku, però, non ha voluto ragionarci su più di tanto e ha risposto nella sua lingua preferita: né il fiammingo né l'inglese, ma quella del gol. E dai quotidiani, dopo la rete che ha chiuso il derby col Milan, arrivano solo parole positive.

La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella e racconta proprio di come qualcuno già stesse dubitando di lui. Stesso voto anche dal Corriere dello Sport, che descrive un primo tempo sottotono, ma di una ripresa sicuramente migliore e la ciliegina sulla torta con la sua rete in torsione. Mezzo voto in meno da Tuttosport e Corriere della Sera, che lo giustifica con l'errore nel primo tempo in cui obiettivamente in un'occasione poteva far meglio. Proprio come noi di Tuttomercatoweb.com: sei e mezzo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5