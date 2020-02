vedi letture

Le pagelle di Mancosu - Record-man in Europa e incubo di Juve, Inter, Napoli e... SPAL

"È l'incubo della SPAL: due reti all'andata, uno stavolta con l'aggiunta di un assist vincente. Non gli era mai capitato nella stessa partita". Marco Mancosu l'ha rifatto ancora: dopo aver punito Juventus, Inter e Napoli, con un gol e un assist il fantasista del Lecce è diventato anche l'incubo della SPAL, proprio come sentenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il classe '88, autore ieri pomeriggio del suo ottavo centro in Serie A, è non a caso il centrocampista che ha segnato di più per una squadra neopromossa in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. Decisivo è dire poco, la salvezza dei salentini passa anche dalle sue giocate vincenti e convincenti.

Questi tutti i voti di Marco Mancosu:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5