© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partita quasi perfetta: si perde Lopez e complica le cose in vista del ritorno, peccato perché le sue scalate in favore di Fazio erano state ineccepibili fino a quel momento. Kostas Manolas risulta sempre decisivo per la Roma, purtroppo non positivamente nella sfida giocata ieri contro il Porto all'Olimpico. Deve occuparsi delle giocare in verticale dei lusitani e non demerita, fino all'errore. In generale la stampa si divide in maniera piuttosto equa tra colpevolisti e innocentisti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Il Romanista: 6,5

VoceGiallorossa.it: 6