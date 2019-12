© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari quarto in classifica è anche e soprattutto merito di Rolando Maran. Un allenatore, come scrive La Gazzetta dello Sport, che "ci crede al punto da inserire Cerri al 92'" e infatti per la rosea merita 7,5. Resta il voto più alto, con quello del Corriere dello Sport ("un'altra partita perfetta in una stagione da incorniciare"). Ma il voto resta alto ovunque si guardi, per un Cagliari che, come abbiamo scritto su TMW, riprende una partita ormai persa con la determinazione delle grandi squadre.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7