Le pagelle di Marusic: spina nel fianco, ma non sa guardarsi le spalle

Spinge, ma subisce. Adam Marusic croce e delizia, ma soprattutto croce, per la Lazio che ieri sera ha perso in casa con l'Atalanta. L'esterno montenegrino è il peggiore in campo per quasi tutti, anche se Tuttosport opta per il 5, sottolineandone la pericolosità in fase offensiva. Non così La Gazzetta dello Sport (voto 4): "Si fa sovrastare da Hateboer sul primo gol e poi lo lascia tutto solo sul secondo". Caustico il Corriere dello Sport: "Non sa guardarsi alle spalle "

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

LaLazioSiamoNoi: 4,5