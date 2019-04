Le pagelle di Masiello: non solo difensore, in attacco è decisivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvatore Masiello si sta rivelando come uno dei protagonisti della seconda parte di stagione atalantina nonché fulcro della difesa bergamasca sia con le grandi che con le piccole, sia nelle partite ad alta tensione sia nei momenti di maggiore tranquillità. La Gazzetta dello Sport dopo i complimenti per la prestazione difensiva, aggiunge: "Decisivo quando ruba palla e prende un rigore vitale". Il Corriere di Bergamo lo definisce "concreto" e poi: "Entra nell'area avversaria una volta e si guadagna il rigore che sblocca il risultato". Infine TMW lo esalta per quanto fatto in fase offensiva: "La cosa migliore la fa in attacco, conquista il rigore che vale la vittoria".

I voti

Tuttomercatoweb.com: 6.5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7.5

Corriere di Bergamo: 6.5