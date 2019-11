© foto di www.imagephotoagency.it

"Eravamo abituati a un altro Milinkovic". Voto 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per il centrocampista serbo della Lazio. Che però divide il giudizio dei critici, dopo la vittoria biancoceleste sul Sassuolo. Voti bassi anche per il Corriere della Sera (5) e il Corriere dello Sport (5,5 - "lento e appesantito"). Su altre pagine, però, la pagella si alza: a partire dal nostro 6, dovuto all'attenzione difensiva più che ai risultati offensivi. Sul Tuttosport si sale poi a 6,5 ("inizia con grande energia"). Stesso voto anche per lalaziosiamonoi.it.

