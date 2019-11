© foto di Giacomo Morini

"Sbaglia tutto". La Fiorentina affonda contro l'Hellas e su TMW, assegnando 4,5 al tecnico viola, abbiamo chiosato così sulla prestazione dell'allenatore viola. Un giudizio pesante, che non si discosta molto da quello dei quotidiani oggi in edicola: 5 per La Gazzetta dello Sport ("la Fiorentina è fragile nel fisico e nella testa") e Corriere dello Sport ("prende uno schiaffo dopo l'altro senza trovare soluzione"). Troppi gli errori tecnici anche per Tuttosport, nonostante le assenze che possono fungere da attenuante.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

FirenzeViola: 4,5