Non solo capitan 'Papu' Gomez. A trascinare l'Atalanta nella sfida di ieri sera contro la Dinamo Zagabria ci ha pensato anche il "solito" Luis Muriel, autore del momentaneo 1-0 e di una partita assai convincente in quel di San Siro. "Un altro rispetto a sabato: lotta, strappa, si prende il rigore (il suo pane), peccato miri alto il 2-0 di destro e di sinistro", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell'ex Fiorentina. Voti dunque tra il 7,5 e il 7 per l'attaccante colombiano, che sogna ancora insieme alla sua Dea di poter proseguire - contro ogni pronostico - la favola nerazzurra in Champions League.

Questi tutti i voti di Muriel:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoAtalanta: 7