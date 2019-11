© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel finale però veste i panni del supereroe e para il suo primo rigore in serie A, salvando di fatto l'Udinese dalla sconfitta: per Juan Musso, portiere dei friulani, un pomeriggio da ricordare e che gli vale la palma di migliore in campo secondo tutti gli organi di stampa. TuttoUdinese sottolinea come il punto ottenuto contro la SPAL è tutto suo, grazie alla parata da fenomeno sul rigore di Petagna.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoUdinese.it: 8