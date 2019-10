Una prestazione sontuosa, tanto che di lui Tuttosport dice che "per lunghi tratti gioca davvero un altro sport". "Un supereroe, a 37 anni ha lo sprint di un Under 21", dice La Gazzetta dello Sport. "Un campione infinito", è il giudizio de Il Corriere dello Sport. Il commento è unanime su tutta la stampa, anche su queste colonne l'idea di elogiarlo considerando l'età è chiara: "a 37 anni è ancora un giocatore prezioso per questo Bologna. Gol a parte, svaria sul fronte offensivo come un ragazzino e tiene in apprensione i difensori sampdoriani".

I voti

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 8