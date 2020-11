Le pagelle di Pavoletti: finalmente. Gol magia e rientro meritato, festa rovinata

vedi letture

La rimonta dello Spezia sul Cagliari (gara finita 2-2) rovina solo in parte la domenica di Leonardo Pavoletti. Dopo un lungo calvario, l’attaccante rossoblù non soltanto torna in campo, ma riscopre subito l’esultanza. “Il gol è una magia - scrive La Gazzetta dello Sport - meritava una serata-rientro così”. 6,5 anche per il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport sale a 7.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7