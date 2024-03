Le pagelle di Pellegrini: la creatura di De Rossi, più di tutti gli altri

Lorenzo Pellegrini è ancora una volta tra i migliori in casa Roma, come sottolinea TMW nella propria pagella dopo il successo contro il Sassuolo, che mantiene la Roma in scia alla zona Champions: "La creatura di De Rossi, più di tutti gli altri. Lorenzo Il Magnifico, di nuovo a segno. Il quinto in campionato con DDR in panchina, peggio solo a Foden nei Top 5 campionati Europei negli ultimi due mesi. Se la Roma ottiene i tre punti deve ringraziare solo il suo capitano".

Il Corriere dello Sport analizza così la gara del capitano: "La settima firma in campionato vale tantissimo per la Roma e per De Rossi che va subito ad abbracciare dopo il gol. Lorenzo è indispensabile per questa squadra, a maggior ragione quando manca l’altro fantasista, Dybala. Salterà il Lecce per squalifica, ma DDR ritroverà la Joya", mentre la Gazzetta scrive: "Il gol è molto bello: un'azione di tecnica e personalità. Un bel cross per Lukaku e tantissimo lavoro nelle due fasi".

Tuttosport recita: "Prende per mano una Roma stanca e opaca. Suo il gioiello che nel secondo tempo sblocca la partita". VoceGialloRossa.it invece spiega: "Lotta, prende tanti calci, aiuta in fase difensiva e trova un gol bellissimo che regala tre punti fondamentali. Quasi tutte le azioni più importanti partono da suoi piedi, altra ottima prestazione".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

VoceGialloRossa.it: 7,5