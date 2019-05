Le pagelle di Pellissier: ultima senza gol per il pilastro del Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol sarebbe stato il giusto premio per chiudere in bellezza la carriera. Sergio Pellissier ha lottato contro il Frosinone, ma senza la gioia del gol. "Per la prima volta nella carriera di un professionista esemplare l'extra-campo assume contorni più signficativi delle dinamiche di gara. I cori prima del fischio d'inizio, il tributo al triplice fischio. Idealmente il giudizio è un dieci per un pilastro del Chievo e del calcio italiano", scrive TMW nelle sue pagelle.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6