Le pagelle di Pirlo - Il sorriso del Maestro: scelte audaci ma vincenti, questa è già la sua Juve

Buona la prima per mister Andrea Pirlo, vincente e convincente all'esordio stagionale contro la Sampdoria (3-0). Sembra già la sua Juventus: gioco, idee, geometrie, talento. Gira su binari che paiono certamente più consolidati del poco tempo a disposizione e non ha paura di compiere scelte coraggiose, come la sorpresa Frabotta o il nuovo acquisto McKennie titolare. "L'uomo non è banale. Comincia con un cambio gioco alla cieca dei suoi - Frabotta titolare - e la squadra gli regala una partita in controllo, con buoni segnali dal centrocampo e dalla difesa a tre. Esce con il sorriso", è difatti l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prima da allenatore in Serie A del 'Maestro'. "Il debutto è eccellente. È solo una sensazione, ma la sua squadra gioca leggera, libera, serena", scrive invece il Corriere dello Sport. Insomma, il battesimo è da sogno: se son rose, fioriranno.

Questi tutti i voti odierni di Andrea Pirlo:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5