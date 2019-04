© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se non c'è Gianluigi Donnarumma, ci pensa Pepe Reina a mantenere la rete inviolata per il Milan. Tra i protagonisti del match con la Lazio c'è senza dubbio l'estremo difensore spagnolo, considerato il migliore in campo da La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un sette in pagella in memoria dei tempi che furono, come quel balzo iniziale su Immobile, che Tuttosport rinomina 'parata donnarummesca'. Salvifico anche su Luis Alberto e Romulo, l'ex Napoli dà sicurezza a tutta la squadra. Un titolare in panchina per il Corriere della Sera, ma questo già lo sapevamo: d'altronde fino allo scorso anno era il titolare di una squadra che è andata vicina a vincere lo scudetto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 7