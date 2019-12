Le pagelle di Romero: regala-palloni involuto, Lukaku fa ciò che vuole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra tutti i calciatori del Genoa Cristian Romero è sicuramente quello che ha attirato a sé gli occhi di più pretendenti. L'attenzione su di lui è sempre massima, per cui quando sbaglia una prestazione la cosa fa rumore. Contro l'Inter è stato tra i peggiori in campo, è apparso involuto: impreciso e anche sfortunato nelle deviazioni che causano i gol nerazzurri. Da noi di Tuttomercatoweb.com, infatti, arriva un 4, condiviso anche dai quotidiani.

Per La Gazzetta dello Sport "E' ostaggio della possanza di Lukaku che fa di lui ciò che vuole. A inizio ripresa è colto da sindrome di Stoccolma, quando effettua il cross per il belga, il suo carceriere". Anche per il Corriere dello Sport è tra quelli che più sbanda e addirittura meriterebbe il secondo giallo. In campo fa danni stavolta, "un regala palloni nato" per il Corriere della Sera. Bocciatura piena anche da Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5