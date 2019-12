© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai è una notizia. La stella Lasse Schone, colpo di mercato ad agosto, non sta brillando. Anche nel derby di ieri prestazione negativa con la sostituzione inevitabile arrivata dopo venti minuti nella ripresa. "Sbaglia qualcosa di troppo - il commento di TMW - anche se non ha grandi occasioni per mettere in mostra il suo valore visto l'andamento della gara".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Il Secolo XIX: 5

Corriere della Sera: 4,5

Genoanews1893.it: 5