Le pagelle di Simy: ha una sola occasione e la sfrutta. Poi fa a sportellate

Una sola palla gol, sfruttata alla perfezione. Terzo gol in campionato e primo su azione per Simy, ma il suo Crotone va comunque k.o. in casa contro l'Atalanta. Il migliore degli uomini di Stroppa è ancora il bomber nigeriano, premiato con un 6,5 da TMW, dal Corriere dello Sport e da La Gazzetta dello Sport che sottolinea la forza nel fare a sportellate con i difensori. Mezzo voto in meno da Tuttosport.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5