Le pagelle di Svilar: fortunato? Probabilmente sì. Ma anche decisivo

Mile Svilar è ancora una volta un grande protagonista nel successo della Roma di Daniele De Rossi, forse la scommessa più importante vinta dall'allenatore romano. Questo il giudizio di TuttoMercatoWeb.com sulla prova di Svilar: "Spettatore non pagante per oltre un'ora di partita, è chiamato poi a una grande parata su Racic per blindare l'1-0".

La Gazzetta dello Sport è l'unico quotidiano a premiarlo col 7, andando ad analizzare lo specifico degli episodi che hanno fatto scaturire il giudizio sul portiere titolare della squadra capitolina: "Fortunato? Probabilmente sì, anche. Ma il riflesso sul tentativo di autogol di Llorente è decisivo. Attento su Racic". Il Corriere dello Sport preme sui medesimi tasti: "Prima una respinta buona su Racic, poi quel colpo di tacco provvidenziale sulla deviazione di LLorente. Bravo e fortunato".

Tuttosport invece è più severo nel suo giudizio, dando maggiore responsabilità all'attacco del Sassuolo per la porta inviolata mantenuta dai giallorossi nella sfida contro il collettivo di Ballardini: "Il Sassuolo non lo impegna mai se non con il tiro di Racic nella ripresa. Attento". Ancora più stringato VoceGiallorossa.it nel suo giudizio sul portiere serbo: "Bravo su Racic nell’unico intervento complicato della partita".

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

VoceGialloRossa.it: 6,5