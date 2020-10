Le pagelle di Verdi: "Serata da incubo. E non è certo colpa della nebbia"

"Quel che si mangia lo sognerà tutta la notte. Poteva essere la sua serata e diventa un incubo". Così il Corriere dello Sport in merito alla prestazione di Simone Verdi, il peggiore in campo (voto 5) per il quotidiano. La situazione non cambia neanche sugli altri giornali, con il fantasista del Torino bocciato da tutto. Anche nelle pagelle di TMW Verdi non arriva alla sufficienza: "Sembra la partita del riscatto, finisce come al solito. Parte bene, e poi Consigli gli nega anche un gol. Tra uno spunto e l’altro, però, si vede troppo poco. E non è colpa della nebbia"