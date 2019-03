© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente Amin Younes. La giornata delle due prime volte per l'ex Ajax: prima da titolare e primo gol in Serie A, con Carlo Ancelotti che può sorridere per il fatto che il suo giocatore si è finalmente sbloccato. C'è però il rovescio della medaglia: deve crescere molto per pensare di impensierire i titolarissimi del tecnico azzurro, visto che soprattutto in fase difensiva non è stato proprio ineccepibile, tanto da "convincere" l'allenatore a sostituirlo prima dell'ora di gioco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5