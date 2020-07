Le probabili formazioni di Napoli-Milan: torna Calhanoglu. Callejon dal 1'

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Milan (in programma domenica ore 21.45, diretta Sky):

Come arriva il Napoli - Piccola rivoluzione per Rino Gattuso in vista della sfida al Milan: dovrebbero essere cinque le novità si formazione per il match di domenica sera al San Paolo. Dopo la vittoria a Marassi nel 4-3-3 del tecnico torneranno Koulibaly e Demme (squalificati a Genova), così come ci saranno dal primo minuto Di Lorenzo, Zielinski e Callejon.

Come arriva il Milan - Ieri allenamento a Milanello dopo un giorno di riposo. Torna titolare Calhanoglu, in panchina il primo tempo con la Juve. Rebic potrebbe trovare spazio alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese sarà unico riferimento offensivo, mentre Bonaventura e Paquetà saranno in panchina. In difesa confermato Kjaer con Romagnoli, Leao pronto ad entrare nella ripresa. Conti ancora favorito su Calabria.