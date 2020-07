Le probabili formazioni di Serie A: Gasperini ritrova Ilicic, la Roma con Ibanez

Dopo le prime giornate post-Covid è già possibile notare i primi effetti sulla classifica, ma con tante gare ravvicinate tutto può cambiare anche nel giro di una settimana, sarà dunque fondamentale puntare forte sulla costanza nei risultati. Il 29° turno si conclude stasera, con le sfide Atalanta-Napoli e Roma-Udinese: un doppio appuntamento che dirà tanto anche sulla classifica e le ambizioni delle quattro formazioni. Su TuttoMercatoWeb.com tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni.

ATALANTA-NAPOLI

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta torna in campo dopo la vittoria di Udine, Gasperini dovrebbe riproporre la solita difesa con Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. Dubbio sulla sinistra, con Hateboer candidato per partire dal primo minuto: attenzione a Castagne, che potrebbe far rifiatare l'esterno olandese. De Roon, Freuler e Gosens andranno a completare il reparto. In attacco potrebbe tornare Ilicic accanto a Zapata, con Gomez dietro le punte. Pasalic partirà dalla panchina, Malinovskyi non ci sarà per via della squalifica.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Per giocarsi al meglio le residue speranze di provare a riaccendere la lotta al quarto posto, in vista della sfida sul campo dell’Atalanta, Rino Gattuso pare orientato a schierare la formazione che gli ha dato maggiori garanzie. Tra i pali torna Ospina, mentre in difesa verso la conferma della coppia Maksimovic-Koulibaly (anche se Manolas spera) con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana torna Demme in regia, affiancato da Zielinski e Fabiàn. In attacco sicuri del posto Insigne e Mertens, con Callejon in vantaggio nel consueto ballottaggio con Politano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

ROMA-UDINESE

COME ARRIVA LA ROMA - Pau Lopez torna tra i pali come annunciato da Fonseca prima del Milan. A destra difficile la conferma di Zappacosta ed è pronto Bruno Peres. A sinistra torna Kolarov. Smalling e Ibanez saranno i centrali, visti i problemi a Mancini. In mediana si cambia: Villar in vantaggio su Diawara (non brillante nelle ultime due) e Cristante. Trazione offensiva formata da Mkhitaryan a destra e Kluivert a sinistra. Pastore trequartista e Dzeko punta anche se le quotazioni di Kalinic sono in risalita, con Carles Perez pronto a subentrare nella ripresa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Villar, Cristante; Mkhitaryan, Pastore, Kluivert; Dzeko.

COME ARRIVA L'UDINESE - Un paio di dubbi per Gotti, che a centrocampo torna ad avere a disposizione De Paul dopo la squalifica e in attacco sembra intenzionato a riproporre Okaka dal primo minuto: a centrocampo ballottaggio Jajalo-Wallace, mentre sulla fascia sinistra Zeegelaar è in vantaggio su Sema. Sicuri del posto invece Larsen sulla corsia opposta e Fofana a completare il reparto intermedio. In difesa De Maio affiancherà Nuytinck e Samir, mentre in porta ci sarà Musso.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.