Le ultime su Brescia-Bologna: Destro favorito per partire dal 1'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Corini dovrà far fronte ad alcune emergenze. Chancellor rientrerà a poche ore dal match, dunque spazio a Gastaldello in coppia con Cistana. In mediana ci sarà Romulo, con Spalek a supporto di Donnarumma e Ayé. Matri partirà probabilmente dalla panchina. Assente Torregrossa per infortunio e Balotelli per via della squalifica.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Ayé, Donnarumma.

Allenatore: Corini.

Sinisa Mihajlovic deve sostituire l'infortunato Danilo, che ne avrà per tre settimane: il favorito per il suo posto è Mattia Bani, anche per non spostare troppe pedine. In mezzo al campo possibile inserimento dal 1' di Dzemaili, che resta comunque in ballottaggio con Andrea Poli. In attacco infine il solito dubbio: Destro, Santander o Palacio dall'inizio? Ad oggi l'indiziato per partire dall'inizio resta Mattia Destro ma la settimana è ancora lunga. Il tecnico serbo, tornato in ospedale per le cure, non sarà in panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

Allenatore: Mihajlovic.