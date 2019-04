Le ultime su Empoli-SPAL: tocca a Oberlin e Floccari dal primo minuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scontro salvezza di importanza capitale per l'Empoli, che vincendo contro la SPAL non solo rimetterebbe in zona calda gli estensi, ma di certo guadagnerebbe punti su diverse squadre, visti i tanti scontri diretti della giornata. Di contro, un successo della formazione di Semplici metterebbe, di fatto, in salvo la formazione emiliana con grandissimo vantaggio sulla fine del campionato. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

A Silvestre, Pajac, La Gumina, Ucan e Diks si sono aggiunti dopo Bergamo anche Antonelli e Farias: tocca a Pasqual a sinistra, mentre in attacco Oberlin dovrebbe essere preferito a Mchedlidze per affiancare l'inamovibile Caputo. In difesa tocca a Veseli e Dell'Orco affiancare Marietta, con Rasmussen e Nikolaou in panchina.

● I convocati di Andreazzoli: non ancora comunicati.

● Le parole di Andreazzoli : "Ora i punti valgono tantissimo, ce la metteremo tutta"

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo.

Allenatore: Andreazzoli.

Per lo scontro diretto con l’Empoli, mister Semplici deve fare i conti con le assenze dello squalificato Fares e degli infortunati Simic, Dickmann e Jankovic. Il tecnico fiorentino però recupera Kurtic, che potrebbe partire dal primo minuto a centrocampo assieme a Murgia e Missiroli. In ballottaggio per un posto in linea mediana però c’è anche Schiattarella. L’altro dubbio è in attacco, con Floccari favorito su Antenucci per fare coppia con Petagna.

● I convocati di Semplici: non ancora comunicati.

● Le parole di Semplici : "Temo la gara, Costa al posto di Fares"

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Floccari, Petagna.

Allenatore: Semplici.