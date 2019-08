Manca un mese - Parma quasi pronto. Ora priorità al terzino sinistro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una campagna acquisti iniziata subito forte, per il Parma di mister D'Aversa. Dopo la buona prima stagione in Serie A i ducali sono chiamati alla conferma e per raggiungere l'obiettivo il ds Faggiano ha scelto di ampliare la rosa dal punto di vista numerico e qualitativo.

Affari conclusi - Il ri-acquisto di Roberto Inglese dal Napoli (insieme a Luigi Sepe e Alberto Grassi) è certamente il colpaccio dell'estate, per il Parma. Con il centravanti sono arrivati anche Yann Karamoh dall'Inter, Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski dall'Atalanta, Gaston Brugman dal Pescara e Hernani dallo zenit. Ritiratosi Gobbi, le uscite di rilievo portano i nomi di Jacopo Dezi e Leo Stulac diretti a Empoli, Pierluigi Frattali e Manuel Schiavone al Bari e Gabriel Brazao all'Inter.

Cosa manca - Un terzino sinistro è l'assoluta priorità del ds Faggiano. Una volta sistemata questa casella, si continuerà a tenere d'occhio il mercato. In caso di opportunità, il Parma potrebbe muoversi per aggiungere alla rosa un ulteriore nuovo difensore centrale.

Oggi giocherebbe così (4-3-3): SEPE; LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, BRUGMAN, HERNANI; Gervinho, INGLESE, KARAMOH. All: D'Aversa (confermato).