Mercato e liste da 25 - Verona, servono cinque cessioni. In otto già fuori lista

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Hellas Verona 2020-2021 - 28 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Pierluigi Cappelluzzo

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mattia Zaccagni, Marco Silvestri, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Salvatore Bocchetti, Alan Empereur, Luigi Vitale, Davide Faraoni, Antonio Di Gaudio, Samuel Di Carmine, Federico Dimarco, Alberto Almici, Marco Benassi, Simone Calvano, Karim Laribi, Antonino Ragusa, Andrea Favilli, Karamoko Cissé

Altri elementi della rosa: Pawel Dawidowicz, Koray Gunter, Miguel Veloso, Emmanuel Badu, Darko Lazovic, Mert Cetin, Adrien Tameze, Antonin Barak, Mariusz Stepinski

Under 22: Ivor Pandur, Matteo Lovato, Nicolò Casale, Kevin Ruegg, Andrea Danzi, Ivan Ilic, Lucas Felippe, Lubomir Tupta

La situazione del Verona - Sulla carta, cinque giocatori over sono di troppo: regole alla mano, è questo il numero di cessioni che servirebbe agli scaligeri per rispettare i requisiti della Serie A senza "sprechi". Nei fatti, però, saranno di più: la lista concretamente presentata per la prima giornata (quella qui sopra è una proiezione sui giocatori attualmente sotto contratto) è composta infatti da 19 elementi. Ne sono fuori: Cappelluzzo, Bocchetti, Vitale, Di Gaudio, Almici, Calvano, Ragusa, Cissé e Badu. Escluso quest'ultimo, gli altri sembrano indirizzati verso la cessione.