Mercato e rose da 25 - Inter, Icardi può partire. Biraghi idea studiata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Inter 2019-2020 - 22 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Tommaso Berni, Samuele Longo

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Padelli, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Matteo Politano, Antonio Candreva, Mauro Icardi

Altri elementi della rosa: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Diego Godin, Kwadwo Asamoah, Dalbert, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Borja Valero, Joao Mario, Valentino Lazaro, Romelu Lukaku

Under 22: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Lucien Agoume, Lautaro Martinez, Eddie Salcedo.

Giocatori formati nel vivaio del club: E' la nota stonata di casa Inter. Da un talento perso all'altro nel corso degli anni, i nerazzurri hanno ora in rosa soltanto Berni e Longo, ovvero terzo portiere e punta in uscita. Per questo il club pensa a Biraghi della Fiorentina, formatosi proprio nella cantera del Biscione.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: In questo caso, nessun problema. Devono essere quattro per restare nella rosa di 25 più gli Under, l'Inter può permettersi volendo di far partire anche Gagliardini, Politano e Candreva oltre a Icardi.

Altri elementi della rosa: L'Inter, a oggi, può prendere un altro giocatore per completare la rosa oltre ai due formati nel vivaio del club. Ogni cessione, poi, creerà un ulteriore spazio, considerato l'ampio margine tra quelli formati nel vivaio di altre società. In quest alista, in uscita, in tre: Dalbert, Borja Valero e Joao Mario.

Under 22: Se altrove allungano la rosa per far numero, qui abbiamo un titolare come Barella e un quasi-titolare come Lautaro in attacco. Non solo: Bastoni dietro ha già giocato e fatto minutaggio a Parma come Dimarco, che però potrebbe partire in prestito visto che il prossimo anno rientrerà nei formati nel vivaio del club.