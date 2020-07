Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Tra Napoli e Milan spunta... la Juventus. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Ok Diario, anche i bianconeri starebbero seguendo con particolare interesse l'evolversi della situazione legata a Luka Jovic, attaccante classe '97 in uscita dal Real Madrid a fine stagione. Paratici - si legge - pensa infatti anche a lui per sostituire Gonzalo Higuain nel 2020-2021 e la pista che porta a Torino andrà quindi monitorata con molta attenzione. Il serbo, dopo aver fatto faville negli anni scorsi con Benfica ed Eintracht Francoforte, a Madrid non si è ambientato ed è finito ben presto ai margini del progetto tattico di Zidane. Su di lui ci sono anche Chelsea e Leicester in Premier League.

Cristiano Ronaldo non ha dubbi: vuole restare alla Juventus. Lo scrive Tuttosport oggi nella sua edizione in edicola. Il portoghese adesso punta i primati e la storia, mettendo nel mirino il titolo di capocannoniere di Ciro Immobile e la scarpa d'oro di Robert Lewandowski. E non c'è spazio per le indiscrezioni o per il richiamo del Paris Saint-Germain: CR7 è intenzionato a proseguire la sua avventura con la Juventus, scrive il giornale.

La Juventus pensa a Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino del club bianconero e il diretto interessato avrebbe già fatto capire di gradire la destinazione. I neroverdi non vorrebbero cederlo ma la valutazione fatta è di almeno 25 milioni di euro, che potrebbe calare con l'inserimento di alcune contropartite. Una su tutte quella che porta a Hans Nicolussi Caviglia, che piace alla società emiliana.

Franck Kessie è senza dubbio uno dei protagonisti del Milan dalla ripresa del campionato e le sue ottime prestazioni in mezzo al campo hanno attirato l'attenzione del Lipsia. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club tedesco vorrebbe prendere l'ivoriano in vista della prossima stagione e nelle prossime settimane potrebbe bussare alla porta del club rossonero.

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e tra i profili che sta tenendo d'occhio c'è anche quello di Robin Koch, giocatore classe 1996 che ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Friburgo. Secondo la Bild, il club di via Aldo Rossi lo sta osservando con attenzione da diverso tempo, ma il tedesco è nel mirino anche di altre squadre, in primis Tottenham e Lipsia. La presenza di Ralf Rangnick, in ogni caso, potrebbe essere decisiva nella scelta di Koch: i due si conoscono infatti molto bene (già in passato il manager tedesco aveva provato a portarlo al RB Lipsia) e avere un tecnico tedesco al suo fianco nella prima esperienza all'estero potrebbe essere quindi molto utile per il giovane difensore.

Il Milan cerca nuovi Theo Hernandez sul mercato spagnolo. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo la grande stagione del laterale ex Real Madrid, i rossoneri starebbero valutando un altro esterno della Liga in vista del 2020-2021. Prime chiacchierate, sondaggi informali tra operatori di mercato, ma tra i nomi proposti al 'Diavolo' per la corsia di destra (opposta appunto a quella di Theo) c'è anche Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, più semplicemente conosciuto come Emerson Royal. Classe '99, il nazionale brasiliano si trova in prestito al Betis fino a giugno 2021, anche se il Barcellona potrebbe riportarlo subito in Catalogna incassando il 50% della futura rivendita. Proprio per questo la valutazione del giocatore, rappresentato dall'agenzia Promoesport e seguito anche da Bayer Leverkusen e Benfica, è fissata almeno intorno ai 20-25 milioni di euro, ma in chiave Milan tutto dipenderà ovviamente dalla nuova dirigenza e dall'eventuale via libera di Ralf Rangnick all'operazione.

Il Villarreal ha perso contro la Real Sociedad, in casa, per 2-1. Il gol di Santi Cazorla, negli ultimi minuti di gara, non aiuta il Sottomarino Giallo a recuperare i tre punti sul Siviglia, distante nove lunghezze a oramai due giornate dal termine: gli andalusi sono quindi matematicamente quarti in classifica. Una bella notizia per Monchi ma anche per il Milan: è scattata la clausola per la permanenza di Suso al Siviglia, con 20 milioni che entrano nelle casse rossonere.

La Roma vuole trattenere Zaniolo e Zaniolo vuole restare alla Roma. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista classe '99, e spiega che nel corso dell'ultimo confronto tra il club capitolino e il giocatore è emersa una linea unica sul suo futuro: resterà alla Roma. L'ad Guido Fienga ha già detto alla coppia Baldini-De Sanctis che questa estate tutti saranno sul mercato, tranne lui. E che anche in caso di offerte da 60 milioni di euro la Roma dovrà guardare altrove, incamerando risorse da altri giocatori. Soprattutto dagli esuberi come Schick, Florenzi, Pastore, Perotti, Juan Jesus, Fazio, Karsdorp e Olsen.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla ricerca del terzino sinistro in casa Napoli. Sono due i nomi in cima alla lista delle preferenze di Cristiano Giuntoli: il laterale greco Konstantinos Tsimikas, calciatore in forza all'Olympiacos, e Jordan Amavi, terzino 26enne legato all'Olympique Marsigilia da un altro anno di contratto. Tuttavia, prima di definire questa operazione il Napoli dovrà cedere Ghoulam.

L'Atalanta ha messo nel mirino Mehmet Zeki Celik, terzino destro di proprietà del Lille. Arrivato due anni fa dall'Istanbulspor, in questa stagione ha collezionato 23 presenze con la squadra francese in Ligue 1, oltre a tutti i minuti nelle sei gare di Champions League disputate nei gironi. A ventitré anni sarebbe un acquisto interessante per sostituire Timothy Castagne che, pur in scadenza 2022, non ha intenzione di rinnovare il contratto. Luis Campos, deus ex machina della formazione transalpina, ha chiesto circa 15 milioni di euro in prima battuta, ben sapendo che intorno ai 10 potrebbe esserci una chiusura. Sarebbe una cifra molto vicina alla richiesta del Genk per Joachim Maehle, altro difensore che è finito nel mirino dell'Atalanta che però considera eccessiva la valutazione. Nelle scorse settimane Celik è stato accostato anche a Milan e Roma.

MANCHESTER CITY, AGUERO PUO' RINNOVARE. LIVERPOOL, POSSIBILE RINNOVO DI LOVREN. CHELSEA, WILLIAN RIFIUTA L'INTER MIAMI. BLANC VICINO ALLA PANCHINA DEL VALENCIA. ATLETICO MADRID SULLE TRACCE DI BUENDIA. PSG, TIMIDO APPROCCIO PER IL RINNOVO DI THIAGO SILVA. IL NIZZA PENSA A BUENDIA. AJAX, SI PROVERA' A TRATTENERE ONANA.

Fra i giocatori in bilico nel Manchester City c'è anche Sergio Aguero. 32 anni da poco compiuti e contratto in scadenza nel 2021, il Kun fino a pochi giorni fa sembrava essere uno dei maggiori indiziati all'addio all'Etihad a fine stagione. Il richiamo della patria ed in particolar modo dell'Independiente è forte e continuo e il City, che fino a poche ore fa era costretto a rinunciare alla Champions (e ai suoi introiti), vedeva di buon occhio il taglio di uno degli ingaggi più alti della rosa. Col tribunale di Losanna che ha ribaltato il verdetto e riabilitato il Manchester City per le prossime edizioni di Champions, lo scenario generale riguardante i piani dei Citizens cambia totalmente. E Aguero, nonostante le voci, potrebbe addirittura rinnovare. L'idea c'è, da capire come evolveranno le trattative nei prossimi mesi. Ma la sensazione è che il Kun, ora, possa davvero mettere nero su bianco il suo prolungamento fino al 2022.

Il Liverpool sta pianificando un possibile rinnovo contrattuale per Dejan Lovren, difensore croato che ha l'accordo in scadenza durante l'estate del 2021. In quel caso ci sarebbe un prolungamento per un altro anno, fino al 2022, con lo Zenit San Pietroburgo che sta pensando di fare una proposta per il suo acquisto.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Willian avrebbe rifiutato una ricca offerta dell'Inter Miami. Il club di MLS avrebbe offerto un accordo triennale irrinunciabile all'esterno brasiliano del Chelsea, il cui contratto scadrà al termine della stagione; tuttavia, il giocatore vorrebbe aspettare il termine del campionato per valutare offerte da parte di club che disputeranno la prossima Champions League.

Ancora alla ricerca di un club quattro anni dopo la fine dell'esperienza sulla panchina del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc è pronto a rimettersi in gioco. Non solo. Secondo quanto arriva dalla Francia, l'ex difensore dell'Inter avrebbe confessato di essere molto vicino all'accordo con il Valencia e di aver rifiutato le panchine di Bordeaux e di un club cinese.

Due club sulle tracce di Emiliano Buendia. L’attaccante vuole riscattare una stagione da dimenticare con la maglia del Norwich e con la retrocessione dei gialloverdi in Championship sicuramente farà le valigie. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il giocatore sarebbe entrato nel mirino di Atletico Madrid e Valencia.

Dall’addio praticamente certo, ad un possibile dietrofront. A sorpresa il PSG sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto a Thiago Silva. Non si è ancora ad un punto di svolta, ma c’è l’idea di provare a continuare il rapporto. L’Everton resta in pressing, Ancelotti ha individuato nel difensore brasiliano il rinforzo ideale. Sullo sfondo il Milan e la Fiorentina. Ma il PSG, sotto traccia prova a gettare le basi per un rinnovo a sorpresa.

Rony Lopes potrebbe ripartire dalla Ligue 1. L’esterno portoghese è reduce da un campionato in Spagna deludente senza nessun gol all'attivo con la maglia del Siviglia. Secondo quanto riporta France Football, l'ex Monaco potrebbe fare ritorno in Francia. Il giocatore piacerebbe molto al Nizza che nei prossimi giorni potrebbe tentare l’offensiva.

L’Ajax prova a trattenere uno dei suoi gioielli. Secondo quanto riporta De Telegraaf, il club olandese starebbe cercando di convincere André Onana a rimanere ancora per la prossima stagione. Il portiere biancorosso è da tempo nel mirino del Chelsea che lo vorrebbe alle dipendenze di Lampard per il prossimo campionato.