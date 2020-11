Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Sergio Ramos sarà libero di firmare per un'altra grande squadra europea tra meno di due mesi e in casa Real Madrid l'allarme non è ancora suonato. Secondo quanto riferito dal Chiringuito, le chance che il centrale iberico lasci la capitale iberica sono molto superiori a quelle che possa restare a disposizione di Zidane e anche la Juventus dell'ex compagno Cristiano Ronaldo starebbe meditando di fare una proposta al fuoriclasse di Camas, che il prossimo 30 marzo compirà 35 anni. Tuttavia, sempre secondo la nota trasmissione di calcio spagnola, per convincere Ramos a sedersi ad un tavolo per la trattativa servirà una offerta vicina ai 12 milioni annui per tre stagioni. Non ha certo problemi economici di cui rendere conto il Paris Saint-Germain, che avrebbe pronto un assegno in bianco per convincere Sergio Ramos ad aggiungersi alle stelle già presenti nella rosa di Tuchel. Nelle idee dei parigini lo spagnolo sarebbe il perfetto erede di Thiago Silva, partito per fine contratto al termine della scorsa stagione agonistica.

La Juventus nelle prossime settimane riprenderà i contatti con il Sassuolo per provare ad anticipare i tempi e intavolare una trattativa per il centrocampista neroverde Manuel Locatelli. Già in estate il giocatore era stato al centro dei pensieri di Paratici, ma i dirigenti emiliani pretendevano 30 milioni subito per lasciarlo partire, cifra che i bianconeri non hanno voluto investire virando su McKennie. Tuttavia il giocatore della Nazionale azzurra resta assolutamente un obiettivo primario per Pirlo, che lo aveva indicato come interprete perfetto per il suo modo di intendere il calcio. A riportarlo è il Corriere di Torino.

La Gazzetta dello Sport si concentra, tra i tanti temi, sul futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter, poco utilizzato da mister Conte finora, potrebbe rientrare in uno scambio con Leandro Paredes del PSG, che arriverebbe a Milano dopo essere già stato cercato in passato dallo stesso club nerazzurro. Difficile lo scambio di prestiti, visto che Zhang è disposto a cedere i suoi giocatori solo a titolo definitivo (vedi Nainggolan): per questo la trattativa dovrebbe essere impostata a titolo definitivo, sia per l'uno che per l'altro.

Antonio Conte continua a sognare N'Golo Kante per il suo centrocampo e, anche se sul centrocampista francese continua il pressing del Manchester United, il tecnico dell'Inter spera che si possa aprire uno spiraglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'unico modo per arrivare al mediano del Chelsea è quello di monetizzare con la cessione di Eriksen.

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo giovane talento: Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach nonché figlio d'arte dell'ex difensore Lilian. Come riporta MilanNews.it, il suo ottimo rendimento in Germania ha attirato l'attenzione di diversi top club europei come Barcellona, Manchester City e Juventus, ma nelle ultime ore anche il club rossonero si sarebbe infatti iscritto alla corsa. Il giovane campioncino francese ha un contratto con i tedeschi fino al 30 giugno 2023 e il 'Diavolo' ha già avuto i primi contatti con il suo agente Mino Raiola, che nel frattempo sta trattando con Maldini e Massara i rinnovi dei fratelli Donnarumma. Intanto, lo stesso Thuram nei giorni scorsi ha strizzato l'occhio proprio al Milan in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan". E chissà che nel suo futuro non possa esserci proprio la squadra rossonera...

Hakan Calhanoglu ha chiesto al Milan 7 milioni a stagione per prolungare l'attuale accordo in scadenza nel giugno del 2021. Una cifra monstre che ha spaventato il Diavolo, che nonostante tutto sta cercando di trovare una strada per arrivare alla firma. Dal canto suo, l'agente del calciatore Gordon Stipic, ha iniziato a sondare anche altre piste per il futuro parlando del centrocampista anche con Inter e Manchester United. C'è ancora tempo per valutare bene il da farsi, ma più passa il tempo e più il rischio di perdere il numero 10 a parametro zero aumenta. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi giorni in casa Milan si è iniziato a parlare del rinnovo di contratto di Franck Kessié anche se ancora non c'è stato un incontro diretto in sede. La volontà è chiara: il club vuole trattenere il giocatore con rinnovo e adeguamento e il centrocampista in scadenza nel 2022 ha messo in cima alle sue priorità la permanenza in rossonero. Negli ultimi mesi diverse squadre si sono fatte avanti, tra cui Monaco e West Ham, ma lui ha sempre preferito pensare solo al Milan. Dopo i casi più spinosi legati a Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, si tratterà il prolungamento di 5 anni per l'ivoriano.

Il Milan sembra deciso a puntare su Anel Ahmedhodzic in vista del mercato di gennaio per rinforzare una difesa che non è stata completata in estate. Il centrale classe '99 gioca nel Malmo e può contrare sul feedback che arriva direttamente da Ibrahimovic, ormai diventato anche una sorta di consigliere di Maldini e Massara. Quindi niente Lovato, visto che il Verona chiede troppo, e niente Kabak, che lo Schalke non vuole cedere alle condizioni rossonere. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma avrebbe ormai deciso di affidare il ruolo di nuovo direttore sportivo a Luis Campos dopo gli incontri delle ultime settimane. L'annuncio ufficiale ancora non è arrivato solo perché il dirigente è ancora sotto contratto con il Lille e potrà firmare con i giallorossi solo una volta risolto il contratto con i francesi.

Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ha detto no a una ricca offerta della Roma in estate secondo quanto riportano rumours inglesi. Il Sun in particolare rivela che i giallorossi si sono rivolti ai Gunners, con cui hanno rapporti eccellenti, alla ricerca di un centravanti di valore, ma il francese non ne ha voluto sapere di lasciare Londra.

L'interesse da parte del Napoli per Matias Vecino potrebbe tornare di moda nel corso del mercato di gennaio visto che il giocatore continua a piacere molto a Gattuso. Ai nerazzurri serve una punta da aggiungere al palco attaccanti di Conte e in questo senso Milik è un nome che risponde ai requisiti richiesti. Per questo non è da escludere che si possa aprire un dialogo tra club proprio con protagonisti questi due giocatori. A riportarlo è Tuttosport.

Senza Joe Gomez, che ha subito un grave infortunio durante un allenamento con la Nazionale e van Dijk fuori per svariati mesi, il Liverpool è costretto a guardarsi in giro alla ricerca di alternative di livello per il mercato invernale. Secondo quanto scrive il Daily Mirror, Jurgen Klopp sarebbe interessato a tre nominativi in particolare, tutti chiacchieratissimi nell'ultima estate di mercato. Si tratta del gioiello dello Schalke 04 Ozan Kabak, del leader del Napoli Kalidou Koulibaly e della colonna del Lipsia Dayot Upamecano.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in vista del mercato di gennaio il Bologna è alla ricerca di una punta e l'ultima idea porta a Pietro Pellegri, che ha superato una serie di infortuni nel Monaco ma che vorrebbe rientrare in Italia per ritrovare la continuità perduta. Il giocatore è stato pagato 25 milioni più bonus nel 2018, ma non è mai riuscito a rendere al massimo in Ligue 1 ed è per questo che i rossoblù starebbero pensando di puntare su di lui e sulla sua voglia di rilancio.

Secondo quanto riportato da La Nazione, resta decisamente incerto il futuro di Patrick Cutrone con la Fiorentina. L'attaccante proverà a convincere Prandelli di valere la conferma, ma su di lui pesano i 18 milioni di riscatto previsti dall'accordo col Wolverhampton. Un riscatto che diventerà obbligatorio dopo 26 presenze da titolare, con l'ex Milan che è attualmente fermo a 12. Prandelli avrà il tempo di fare le prove, ma è possibile che a gennaio vengano già fatte altre valutazioni.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Torino Vagnati prenderà contatto con gli agenti di Lucas Torreira per provare a ottenere un via libera in caso di nuovo cambio di maglia dopo il fallimento del prestito all'Atletico Madrid. Se arriverà l'ok dell'entourage dell'uruguaiano, i dirigenti granata parleranno con i Colchoneros e ovviamente con l'Arsenal, provando a strappare il prestito con diritto di riscatto del regista ex Sampdoria. Vagnati spiegherà agli inglesi che un prestito alla corte di un allenatore come Giampaolo, che conosce benissimo il calciatore, potrebbe rivalutare un capitale che attualmente è destinato a crollare restando in panchina. A riportarlo è Tuttosport.

Udinese Calcio ha comunicato infine sui propri canali ufficiali il rinnovo del contratto con Bram Nuytinck. Il difensore olandese, in Friuli dal 2017, ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2023. Nuytinck, fino ad ora, ha totalizzato, tra Serie A e Coppa Italia, 86 presenze con la maglia bianconera realizzando un gol in campionato.