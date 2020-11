Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PARATICI GIOCA LA CARTA RAIOLA PER GRAVENBERCH. DOPO CHIESA OCCHI SU MILENKOVIC DELLA FIORENTINA. E PER LA DIFESA PIACE DIEGO CARLOS. INTER, NIENTE PRESTITI PER ERIKSEN: IL DANESE HA MERCATO IN PREMIER. SFIDA ALLA JUVENTUS PER EMERSON PALMIERI CHE APRE AL RITORNO IN SERIE A. TORINO, A GENNAIO NUOVO ASSALTO PER TORREIRA. ROMA, 5 MILIONI DI INDENNIZZO LA RICHIESTA DI PETRACHI. MILAN, CASTILLEJO NON CONVINCE: SIRENE DALLA SPAGNA

Un nuovo Pogba per la Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, dopo essersi assicurata Matthijs De Ligt, il club bianconero tenta il bis con un altro talento olandese. Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, talento dell'Ajax e punto fermo della squadra di Erik Ten Haag: 9 presenze, 3 delle quali in Champions, e 2 assist. Sul giocatore c'è da tempo il Barcellona, ma l'affare De Ligt ha dimostrato che niente è scontato, soprattutto quando entra in azione Mino Raiola. Il potente procuratore italo-olandese ha un rapporto consolidato con la Juventus, grazie anche alla storica amicizia con il vicepresidente juventino Pavel Nedved, che da giocatore era assistito proprio da Raiola. Non è ancora tempo di affondi e in questo momento non è nemmeno chiaro chi tra le big europee abbia più possibilità di arrivare a Gravenberch. Di sicuro alla Continassa stanno tenendo monitorata la situazione del ragazzo grazie al filo diretto con il suo manager. L’olandese sarebbe un rinforzo perfetto per la mediana di Andrea Pirlo.

La Juventus, dopo l'affare Federico Chiesa, è pronta a bussare nuovamente alla porta della Fiorentina. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il nuovo obiettivo bianconero è Nicola Milenkovic. La Juventus - si legge - è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Giorgio Chiellini. Il 22enne serbo è un destro e non un sinistro come il centrale azzurri, ma il centrale viola alle qualità tecniche abbina un contratto sempre più vicino alla scadenza (2022). Il rinnovo con la Fiorentina non sembra una priorità. Senza prolungamento, il patron viola Rocco Commisso dovrà vendere l’ex Partizan per evitare il rischio di perderlo nei successivi dodici mesi a parametro zero.

Come si legge questa mattina sulle colonne di Tuttosport, la Juventus è alla ricerca dell'erede di Giorgio Chiellini. Il profilo che intriga maggiormente i bianconeri è quello di David Alaba. L'austriaco del Bayern ha caratteristiche differenti dall’azzurro, però è considerato il migliore dei rinforzi possibili. Alaba è sinistro come Chiellini, p un giocatore molto duttile ed ha solo 28 anni. Ma la questione più importante è il prezzo, visto che il ragazzo è in scadenza con il Bayern Monaco e non ha nessuna intenzione di rinnovare con i bavaresi.

Asta internazionale, Paratici sonda le alternative Un affare del genere non fa gola solo alla Juventus. Tutte le big europee sono sulle tracce dell'austriaco, anche se l'ingaggio del giocatore potrebbe frenare l'assalto bianconero. Un dettaglio non da poco, visto che su Alaba sono attive Manchester City e Real Madrid, due squadre in grado di offrire uno stipendio faraonico al giocatore. Paratici ci proverà, ma se non dovesse riuscirci il dirigente bianconero è pronto a trovare un'alternativa. Una è quella che porta a Diego Carlos, giustiziere dell’Inter nella finale di Europa League. Il centrale brasiliano ha 27 anni ed è extracomunitario. Il vero problema, stando a quanto filtrato dai primi sondaggi, però è un altro. Il Siviglia del ds Monchi non è intenzionato a fare sconti. In Spagna si parla di almeno 40 milioni.

L'avventura di Christian Eriksen sembra ormai giunta ai titoli di cosa. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, a gennaio il divorzio è inevitabile. La società, che lo ha a bilancio per circa 25 milioni, vorrebbe venderlo o inserirlo in un'operazione per arrivare a un altro centrocampista. Per ora no al prestito. Occhi puntati sul mercato inglese: pare che Manchester United e Arsenal siano interessate. Occhio anche a uno scambio con il Chelsea. Lo stipendio di Eriksen scoraggia diverse pretendenti e l'Inter se ne libererebbe volentieri.

Nella conferenza stampa di ieri a Coverciano, Emerson Palmieri non ha escluso un possibile ritorno in Italia: "Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall'Italia - ha detto in uno dei passaggi dedicati al mercato -. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire. Nel calcio tutto cambia troppo velocemente". Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Juventus e Inter sono pronte a duellare per il terzino in forza al Chelsea.

Il Torino torna con forza su Lucas Torreira, centrocampista a lungo corteggiato in estate salvo poi passare in prestito all'Atletico Madrid. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ex Sampdoria sta giocando pochissimo sotto la guida di Simeone, per questo il Toro sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte a gennaio per dargli la continuità che a Madrid non sta trovando. Vagnati sottoporrà nuovamente questa tesi ai Gunners sperando che accettino e convincano Simeone a lasciarlo libero, visto che lo sfrutta poco, dopo averlo voluto a tutti i costi. Torreira con l’Atletico si è illuso ma adesso ha capito che non può perdere altro tempo e al rientro dal Sudamerica parlerà con il Cholo e i dirigenti.

Spulciando il bilancio giallorosso al 30 giugno del 2020 si parla del contenzioso fra Gianluca Petrachi e la Roma, con la ricostruzione esatta di alcune condotte dell'ex direttore sportivo durante il lockdown. Alcune dichiarazioni pubbliche nei confronti della società e dei toni offensivi a riguardo del presidente Pallotta vengono contestate al 18 giugno del 2020. Il 23 giugno 2020 Petrachi ha parlato delle proprie giustificazioni, il giorno dopo il club ha esonerato Petrachi dall'incarico.

Il 3 luglio il club ha ritenuto di non potere accogliere le giustificazioni, predisponendo il licenziamento per giusta causa. Il 17 agosto Petrachi ha portato la situazione alla Sezione Lavoro del Tirbunale di Roma, impugnando il licenziamento e una condanna alla Roma del risarcimento danni per una cifra complessiva di 5 milioni di euro. Il rischio di soccombenza, per la Roma, è ritenuto "possibile".

Nubi sul futuro rossonero di Samu Castillejo. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sull’esterno del Milan. Il giocatore spagnolo - si legge - non sta convincendo e avrebbe delle richieste dalla Spagna. Non è da escludere, dunque, che Samu possa lasciare il club rossonero nelle prossime sessioni di calciomercato.

LIVERPOOL ALLARME DIFESA: RUBEN SEMEDO DELL'OLYMPIAKOS NEL MIRINO. BAYERN MONACO, BOATENG SORPRESO DAL MANCATO RINNOVO: "NESSUNO MI HA DETTO NULLA". MAN UNITED, SI SEGUE DAVID CARMO PER LA DIFESA: HA UNA CLAUSOLA DI 40 MILIONI. FOOTBALL CITY GROUP CI PROVA ANCORA PER MESSI: PRIMA A MANCHESTER POI NEGLI USA. EVERTON, DOPO JAMES ANCELOTTI PESCA ANCORA IN CASA REAL: VUOLE ISCO.

Gli infortuni di van Dijk e di Gomez, più l'indisponibilità di Fabinho hanno messo in preallarme Jurgen Klopp e il Liverpool. Così i Reds hanno puntato gli occhi su Ruben Semedo, difensore portoghese di proprietà dell'Olympiakos.

Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto al difensore, che sarà libero già da gennaio di scegliere una nuova destinazione per il 1° luglio 2021. In merito lo stesso giocatore ha dichiarato al Suddeutsche Zeitung: "Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha parlato, non sapevo niente. Sono rimasto molto sorpreso". Una notizia che suona quasi come un fulmine a ciel sereno: il centrale, 32 anni, grazie all'avvento di Hansi Flick era tornato a prestazioni di alto livello, giocando con regolarità. Arrivato al Bayern nel 2010, con i bavaresi ha fin qui collezionato 333 presenze in tutte le competizioni, con 9 reti segnate e una bacheca ricca di successi: su tutti due Champions League e otto Meisterschale.

Secondo quanto riporta la ESPN, tra i giocatori seguiti dal Manchester United per il mercato invernale ci sarebbe anche il nome di David Carmo. Il 21enne ha appena rinnovato il contratto con lo Sporting Braga fino al 2025 e ha una clausola rescissoria di ben 40 milioni ma è ottimo difensore e piace molto ai Red Devils per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Eurosport, il Manchester City tornerà alla carica per Lionel Messi. Il contratto del fuoriclasse scade il 30 giugno 2021 ma molto dipenderà dalle elezioni per la presidenza del Barcellona che si terranno a gennaio. Il club inglese avrebbe proposto alla Pulga un accordo nel quale avrebbe giocato una prima parte di carriera in Premier League e poi una chiusura in MLS. Ricordiamo che la holding City Football Group controlla oltre al più noto club inglese i New York City, il Melbourne City, il Montevideo City, il Lommel e ha quote di maggioranza nel Mumbai City. Inoltre è azionista di minoranza del Yokohama F Marinos e Girona. Secondo le informazioni riportate a Messi non dispiacerebbe l'idea di poter provare un'esperienza di vita e di calcio a New York.

Dopo aver rivitalizzato James Rodriguez, Carlo Ancelotti punta a pescare ancora dal Real Madrid. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti il tecnico dell'Everton sarebbe molto interessato a portare in Inghilterra anche Isco, giocatore poco protagonista di questa prima parte di stagione del Real Madrid con Zidane che spesso lo rilega in panchina. L'Everton starebbe già preparando un'offerta di 20 milioni per il prossimo mercato di gennaio.