Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: VIA KHEDIRA E PJANIC PER ARRIVARE A POGBA, PALLINO GABRIEL JESUS E C'È LA TENTAZIONE ICARDI. IDEA ARIAS PER LA FASCIA DESTRA DELL'INTER, IBRAHIMOVIC VALUTA IL RITIRO A FINE STAGIONE. IL BARCELLONA HA L'ACCORDO CON L'AGENTE DI LAUTARO, MENTRE LA ROMA PENSA AL RITORNO DI EL SHAARAWY E SCHICK. MANCHESTER UNITED ED EVERTON SU KOULIBALY. IMMOBILE VERSO IL RINNOVO A VITA CON LA LAZIO

Paul Pogba resta il sogno della Juventus per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'operazione però è tutt'altro che semplice, visto che servirebbero almeno 110 milioni per strapparlo allo United e anche l'ingaggio del 'Polpo' è proibitivo, dato che percepisce 15 milioni di euro a stagione dai Red Devils. Molto dunque dipenderà da chi lascerà Torino nel corso della prossima estate, con la rosea che parla di due addii: quello di Sami Khedira e quello di Miralem Pjanic. Il primo ha un ingaggio pesante, 6 milioni a stagione per un over 30, e il secondo porterebbe 60-70 milioni, con Rodrigo Bentancur che prenderebbe subito il suo posto in cabina di regia.

Mauro Icardi ha scelto: il suo futuro sarà lontano dal PSG. L’attaccante argentino è, dunque, pronto a tornare sul mercato appena dodici mesi dopo il suo addio all’Inter. A fare il punto della situazione è FcInterNews. che parla di questa scelta come già comunicata a Leonardo, ds dei parigini, che poche settimane fa era invece già pronto a riscattare il cartellino dell’ex Samp per 65 milioni di euro. Il futuro, adesso, sarà tutto da scrivere, con Icardi che punta al ritorno in Italia dove la Juventus è pronta ad approfittarne, Suning permettendo, alle medesime cifre per le quali l’attaccante sarebbe dovuto rimanere a Parigi. Sullo sfondo, infine, si parla anche del Milan di Elliott, ma la situazione appare molto complicata a causa cel FFP.

Gabriel Jesus è il pallino di Fabio Paratici per l'attacco della Juventus della prossima stagione. Se partirà Gonzalo Higuain, che ha il contratto in scadenza nel 2021, il ds bianconero proverà l'assalto, anche se per il Manchester City il brasiliano è intoccabile: senza la Champions per i Citizens il discorso potrebbe comunque cambiare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.



Futuro incerto per Douglas Costa e Federico Bernardeschi alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due giocatori hanno mercato e potrebbero partire con i bianconeri che si sono già portati avanti per quel che riguarda le corsie laterali dell'attacco, prendendo a gennaio Dejan Kulusevski. Se il brasiliano e l'ex viola saluteranno ecco però che Paratici potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa, che i gigliati valutano non meno di 50-60 milioni di euro.

La Juventus non molla neanche l'idea Sandro Tonali: in vista di una mini rivoluzione in mezzo al campo, il nome del classe 2000 del Brescia è infatti uno dei primi della lista. Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino lo valuta 50 milioni di euro e in estate partirà probabilmente l'assalto bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L’addio ufficiale di Boban al Milan e quello probabile di Paolo Maldini avevano già ridotto le chance di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera la prossima stagione. Una possibilità, questa, alla quale la scelta firmata Elliott di ridurre il monte ingaggi aveva ulteriormente tagliato le gambe. L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, poi, con il conseguente rischio di uno stop definitivo alle competizioni, potrebbe nei fatti aver già chiuso la seconda esperienza al Diavolo dello svedese. Un momento di riflessone, che potrebbe portare anche a una decisione ben diversa da quelle del passato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zlatan starebbe infatti seriamente pensando di lasciare il calcio al termine di questa stagione. La distanza dalla sua famiglia rimasta in Svezia si è fatta sentire in modo particolare in questo periodo di isolamento e il 38enne riflette quindi sulla possibilità appendere gli scarpini al chiodo.

Il Milan pensa al futuro e presto dovrà cercare di rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale è in scadenza nel 2022 ma il club rossonero non vuole arrivare troppo a ridosso della fine del contratto prima di farlo firmare nuovamente. Ecco perché nei prossimi mesi inizierà la trattativa, per blindare il capitano.

Giorni di valutazione anche per il futuro di Mateo Musacchio in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche se il difensore non ha avuto lo stesso spazio degli anni scorsi, il suo contributo è sempre considerato importante e con il suo contratto in scadenza nel 2021 ecco che i rossoneri si sederanno presto al tavolo della trattativa per il possibile rinnovo.

Potrebbe arrivare dalla Spagna il nome nuovo per la fascia destra dell’Inter per la prossima stagione. Si tratta, stando a quanto riportato da FcInterNews.it, di Santiago Arias, colombiano dell’Atletico Madrid. Il giocatore è scontento dello scarso minutaggio nella squadra di Diego Simeone e cerca una nuova sistemazione. L’inter, complici gli ottimi rapporti con l’agenzia di procuratori che lo segue (la SEG), è considerata in prima fila.

Il Barcellona continua a puntare forte su Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'agente dell'argentino avrebbe anche già un accordo di massima con i blaugrana, ma per convincere l'Inter servirà una proposta irrinunciabile da parte dei catalani (resta valida la clausola da 111 milioni ndr), altrimenti i nerazzurri sono pronti a trattenerlo.

L’estate scorsa il passaggio in prestito al Lipsia per molti era stato il segnale di un addio di Patrik Schick alla Roma. In giallorosso il ceco non era riuscito ad imporsi e la Bundesliga rappresentava una sfida tutta da affrontare. Qualche mese più tardi, quasi 12 però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso starebbe valutando di riprendersi l’ex Sampdoria, complice anche la scarsa voglia del Lipsia di investire 29 milioni di euro su un giocatore che ha fatto bene ma non tanto da giustificare un esborso del genere in piena crisi economica da Coronavirus. Possibile anche un altro ritorno nella capitale: quello di Stephan El Shaarawy. L’attaccante si è detto pronto a rinunciare al maxi ingaggio pattuito con lo Shanghai pur di tornare in Italia e la Roma sembra decisa a riprenderlo. Manca un accordo sul valore del cartellino del giocatore ex Milan.

Marcos Antonio nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, vorrebbe riabbracciare il diciannovenne dello Shakhtar Donetsk che potrebbe giocare sia mediano che regista. Possibile che in estate ci siano dei contatti, con gli ucraini che lo hanno pagato 3,5 milioni di euro due stagioni fa.

La Roma vorrebbe contare su Henrikh Mkhitaryan anche nella prossima stagione ma sembra improbabile che i giallorossi possano acquistarlo a titolo definitivo dall'Arsenal, che valuta il giocatore 25 milioni di euro. Troppi per un trentunenne in scadenza nel 2021, e allora ecco che Mino Raiola, agente dell'armeno, potrebbe chiedere il rinnovo ai Gunners per poi poterlo portare un'altra volta in prestito oneroso nella Capitale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il River Plate è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato fichajes.net, i Millonarios avrebbero così messo nel mirino anche due calciatori argentini che militano attualmente in Serie A. Si tratta del centrocampista del Milan, Lucas Biglia, e del fantasista della Roma, Javier Pastore, entrambi poco protagonisti quest'anno con le rispettive squadre.

Una volta archiviata in qualche modo l’attuale stagione di Serie A, tornerà il calciomercato al centro della scena e uno dei giocatori più attesi è Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul centrale del Napoli è atteso un nuovo forcing del Manchester United che ha messo il senegalese in vetta alla lista delle priorità per la prossima stagione nonostante la clausola da 150 milioni di euro stabilità fra le parti nel 2018 quando il 28enne siglò il nuovo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.

Carlo Ancelotti potrebbe presto tornare a trattare con Aurelio De Laurentiis. Non per un posto in panchina, visto che la sua avventura all'ombra del Vesuvio è terminata alcuni mesi fa, ma per chiedere due giocatori da portare all'Everton. Il primo è Allan, che lascerà con ogni probabilità Napoli in estate, mentre il secondo è quel Kalidou Koulibaly cercato anche dallo United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Le idee del Napoli per sostituire il roccioso centrale senegalese? Le riporta il Corriere dello Sport: Malang Sarr, 21enne senegalese del Nizza, Benoit Badiashile, 19enne del Monaco, e Duje Caleta-Car, 23enne croato dell'Olympique Marsiglia, con Jan Vertonghen, 33enne in scadenza col Tottenham, che funge da “piano B” di esperienza.

Ciro Immobile è pronto a dire sì alla Lazio per un contratto che gli farebbe chiudere la carriera in biancoceleste. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane si parlerà del rinnovo fino al 2025, con il suo agente che ha aperto alla possibilità. In tutto questo il Napoli potrebbe farsi avanti ma sembra difficile che il centravanti possa lasciare la Lazio.

Dopo la sfortunata parentesi alla Fiorentina di qualche stagione fa Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, sembra destinato a tornare in Italia. Ci sta pensando la Lazio in vista della prossima estate con Igli Tare, ds dei biancocelesti che ha già iniziato a valutare la situazione del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers, sembra aver già deciso di non riscattare il giovane rumeno dal prestito dal Genk e così la Lazio è pronta all’inserimento. Il valore attuale del giocatore si aggira sui 5/6 milioni di euro.

Punta a trattenere tutti i suoi gioielli Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella sua prima vera e piena estate di calciomercato. I gioielli in questione sono tre e corteggiatissimi: Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e Patrick Cutrone. Come riporta il Corriere dello Sport sull’ultimo della lista nonostante un riscatto da effettuare e una prima parte di avventura in viola non eccezionale non sembrano esserci dubbi circa la conferma. Per gli altri due la linea pare essere già definita. A Chiesa verrà proposto un rinnovo da top player con un ruolo da protagonista nel nuovo progetto della Fiorentina “made in USA” ma anche la possibilità di salutare con il benestare del presidente. Su Castrovilli, invece, nessuna possibilità di trattativa. Rimarrà a Firenze.

Il Cagliari e un centrocampo in bilico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan, Marko Rog e Nahitan Nandez non sono certi di restare: il primo perché tutto dipenderà dall'Inter mentre gli altri due potrebbero rientrare in alcune trattative di mercato dopo le ottime prestazioni in questa stagione.

IL MANCHESTER UNITED VUOLE RISCATTARE IGHALO, IL BAYERN PIOMBA SU TER STEGEN. IL BOCA JUNIORS SOGNA CAVANI, ALABA DICE NO A GUARDIOLA E FLIRTA CON LA LIGA

Il Manchester United ha deciso: Odion Ighalo verrà confermato nella rosa anche per la prossima stagione. L'attaccante nigeriano, arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua, ha convinto la dirigenza dei Red Devils e anche Solskjaer; il primo giugno, quindi, l'ex Udinese non tornerà in Cina, ma sarà acquistato per una somma vicina ai 20 milioni di euro. Lo riporta il Daily Mail.

Con il campionato inglese fermo per l'emergenza COVID-19 che ha colpito l'Europa, si pensa al mercato. Per questa estate si prospetta un giro di portieri che interesserà Burnley e Chelsea. Secondo quanto riporta Team Talk, i Blues starebbero pensando al 27enne della Nazionale inglese Nick Pope per sostituire Kepa.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, tra i club che starebbero provando a convincere Edinson Cavani dopo il termine del suo contratto col PSG, ci sarebbe anche il Boca Juniors, che sogna di poter formare un coppia di altissimo livello insieme a Carlos Tevez. Non sarà facile convincere l'uruguaiano soprattutto a causa del suo ingaggio milionario, ma gli xeneizes hanno tutta l'intenzione di provarci.

Secondo le informazioni riportate da Sport, dietro i tentennamenti di ter Stegen sul rinnovo col Barcellona (il portiere avrebbe considerato troppo bassa l'offerta del club catalano) ci sarebbe l'azione di disturbo del Bayern Monaco. I tedeschi non si fidano più delle condizioni di Manuel Neuer e cercano un numero uno di livello internazionale. E quella di ter Stegen è un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

David Alaba potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate, ma il difensore austriaco non sembra essere convinto di accettare la proposta del Manchester City, squadra del suo vecchio tecnico, Pep Guardiola. Il giocatore, infatti, preferirebbe trasferirsi in Spagna, al Real Madrid o al Barcellona. Lo riporta Sports Mole.