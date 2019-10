Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Chris Smalling, difensore arrivato in prestito in estate dal Manchester United, ha già convinto la dirigenza della Roma a procedere con il suo riscatto definitivo nei confronti della società inglese. Il Corriere dello Sport - Stadio, poi, sottolinea come ieri a Trigoria, centro sportivo giallorosso, sia andato in scena un incontro tra il procuratore del calciatore, James Featherstone, e il ds dei capitolini, Gianluca Petrachi. Previsto già nelle prossime settimane il primo incontro esplorativo con il Manchester.

Il Brescia ha rinnovato il contratto di Daniele Dessena fino a giugno 2021. A rivelarlo, nel corso di una intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente delle rondinelle Massimo Cellino: "Purtroppo è una perdita importante - dice in riferimento all'infortunio rimediato contro la Fiorentina -. Mi hanno chiesto di invocare la squalifica di Pulgar, ma credo nella buona fede. Niente ricorsi. Piuttosto, gli ho prolungato il contratto al 2021. Aveva il rinnovo automatico dopo 25 gare: è giusto che tagli subito il traguardo. Un segno di stima e fiducia per un giocatore importante per noi".

Arrivato a Parma negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato, il terzino Matteo Darmian a gennaio potrebbe trasferirsi all'Inter in virtù degli eccellenti rapporti tra le due società. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che conferma di una trattativa già impostata ad agosto, quando il giocatore è rientrato in Italia. Darmian è calciatore polivalente che nel 3-5-2 di Conte può giocare sia terzo di difesa che esterno a destra nel centrocampo a cinque, esattamente al pari di Danilo D'Ambrosio.

Non solo Rodwell e Buchel. La Roma in queste ore sta valutando anche un altro svincolato per rinforzare il suo centrocampo: si tratta di Vurnon Anita, olandese di 30 anni attualmente senza contratto dopo la scadenza dell'accordo col Leeds United.

Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Sono le tre squadre - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - che hanno bussato alla porta del Napoli per chiedere il centrocampista classe Fabian Ruiz. In questo momento, però, il club partenopeo non ha alcuna intenzione di privarsi del nazionale spagnolo, forte di un contratto valido fino a giugno 2023 e, soprattutto, dell'assenza di clausole presenti nell'accordo stipulato nell'estate 2018.

Il Manchester United sfida l'Inter per Denis Zakaria. Secondo quanto riporta il Sun, i Red Devils avrebbero messo nel mirino proprio il centrocampista classe '96 del Borussia Monchengladbach per colmare il vuoto lasciato in mediana da Ander Herrera, accasatosi al Paris Saint-Germain la scorsa estate. Lo svizzero in questa stagione ha collezionato finora 12 presenze con un gol, attirando l'interesse dei nerazzurri e, appunto, anche della truppa di Solskjaer.

CITY, OUT RODRI E ZINCHENKO. GUARDIOLA: "MA A GENNAIO NIENTE ACQUISTI". REAL MADRID, A GENNAIO NUOVA OFFERTA PER POGBA: 100 MLN PIU' GARETH BALE. OZIL FUORI DAI PIANI DELL'ARSENAL. CHE VORREBBE PIAZZARLO IN MLS. CHELSEA, LAMPARD VUOLE BLINDARE I SUOI DUE GIOIELLINI: ABRAHAM E TOMORI.

Un mese di stop per Rodri, circa sei settimane per Zinchenko. Il manager del Manchester City Pep Guardiola, in questa fase della stagione, dovrà fare i conti anche con un paio di infortuni che preoccupano non poco il manager catalano: "Da questo punto di vista - ha detto - siamo in un periodo negativo. Sono un po' preoccupato perché in alcune posizioni non abbiamo abbastanza calciatori". Nonostante ciò, per Guardiola il City a gennaio non acquisterà nuovi calciatori. Né venderà chi è in rosa: "Non abbiamo bisogno di giocatori per sei mesi, ma per un progetto a lungo periodo - ha dichiarato -. Non penso che a gennaio compreremo".

A gennaio il Real Madrid tornerà alla carica per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United a lungo trattato già questa estate. Secondo El Desmarque, nella prossima finestra di calciomercato Florentino Perez metterà sul piatto circa 100 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale per convincere i red devils a cedere il centrocampista francese, che dal canto suo è chiamato a tornare sui suoi livelli top. Anche a causa di un problema alla caviglia, Pogba ha fin qui giocato solo sei gare e non ha ancora realizzato un gol.

L'Arsenal sta provando in tutti i modi a liberarsi del trequartista tedesco Mesut Ozil e del suo alto ingaggio. Secondo la stampa inglese, anche Unai Emery in uno degli ultimi confronti con l'ex Real Madrid ha ribadito al ragazzo che non rientra nei piani dei gunners e che a gennaio farebbe bene a trovarsi una nuova sistemazione. Al momento, l'ipotesi più credibile è quella che porta alla Major League Soccer.

Ci sono due giovanissimi che si sono conquistati il centro della scena in questo avvio di stagione del nuovo Chelsea targato Frank Lampard. Si tratta del difensore 21enne Fikayo Tomori e della prima punta Tammy Abraham, di 22 anni. Tanto che la stampa d'Oltremanica sembra concorde nel ritenere che nelle prossime settimane il manager dei Blues spera di riuscire a rinnovare, e prolungare, il contratto di entrambi così da blindarli.