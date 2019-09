Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MANDZUKIC HA DETTO NO AL QATAR, LA JUVE TORNA SU MEUNIER E STORARI PUÒ SEGUIRE BARZAGLI IN SOCIETÀ. TONALI-SHOW, IL PREZZO SCHIZZA FINO A 50 MILIONI DI EURO. RETROSCENA SU MOURINHO: IN ESTATE HA RIFIUTATO IL MILAN

Alla fine Mario Mandzukic non vestirà la maglia dell’Al Rayyan in Qatar e resterà alla Juventus almeno fino a gennaio quando con la riapertura del mercato avrà la possibilità di mettersi in gioco in un altro campionato europeo (la Premier League in pole) o volare in Cina. Il croato, secondo quanto raccolto da TMW, non era troppo convinto della destinazione e a questo si è aggiunto lo scoglio dei 10 milioni di euro richiesti dalla Juventus al club qatariota, che pensava di prenderlo a prezzo di saldo se non proprio a zero, portando una trattativa che sembrava sul punto di chiudersi a trascinarsi stancamente fino alla fumata nera delle ultime ore.

Con l'argomento terzini all'ordine del gioco, si torna a parlare anche di mercato in entrata per la Juventus sulle colonne del Corriere dello Sport: a Paratici è sempre piaciuto Thomas Meunier. Nelle ultime 48 ore dello scorsa sessione di mercato era stato impostato un discorso-scambio con De Sciglio, ma non c’era troppo tempo per approfondire. Meunier è in scadenza, il PSG gli ha offerto il rinnovo, però la Juve resta alla finestra. Discorsi eventualmente per il futuro.

Andrea Barzagli potrebbe non essere l'unico ex della Juventus a rientrare in società con un'altra veste. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe imminente l'ingresso in dirigenza di Marco Storari. Le voci sul ritorno alla Vecchia Signora dell'ex portiere si rincorrono da diversi mesi e i tempi sarebbero ormai maturi.

Sandro Tonali si conferma come una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato e la sua valutazione, dai 25-30 milioni estivi, quando Cellino aveva rispedito al mittente ogni tentativo di approccio, è salita fino a 50 milioni di euro. Il Borussia Dortmund e il Manchester United lo stanno seguendo da vicino mandando i propri osservatori in giro per l'Italia, ma lui non si fa grandi problemi, continua ad alzare l'asticella pensando solo al Brescia. Ciò che accadrà domani non è ancora chiaro, l'unica certezza è che il regista delle Rondinelle è già uno dei grandi obiettivi delle big del prossimo futuro. A riportarlo è Il Corriere di Brescia.

José Mourinho in estate ha detto no al Milan. Lo riporta goal.com, secondo cui il tecnico portoghese, che al momento sarebbe in attesa di novità dal Real Madrid, in estate avrebbe rifiutato diverse proposte, tra le quali anche quella rossonera. Oltre al Milan, per lo Special One si sarebbero fatti avanti anche Monaco e Schalke 04, club non considerati, al pari del Milan, perché nel periodo estivo Mourinho avrebbe aspettato tre società: PSG, Juventus e Bayern Monaco. Sfumate queste tre possibilità, la decisione di aspettare la panchina di un top club. Nelle intenzioni di Mou, appunto, quella delle merengue.

DEMBELE RINNOVA COL TOTTENHAM, CARLES PEREZ COL BARCELLONA. SILAS NUOVO TECNICO DELLO SPORTIN CP. AJAX, PRONTO UN NUOVO CONTRATTO PER VAN DE BEEK

Il Manchester United continua a vagliare le varie opzioni possibili per rinforzare la propria rosa a gennaio. Tra i principali nomi nella lista dei Red Devils, c'è quello di Moussa Dembele, attaccante francese classe '96 che milita nell'Olympique Lione, indiziato per andare a rimpolpare un reparto svuotato dagli addii di Sanchez e Lukaku. Come riferisce il Mail, alcuni scout della squadra inglese hanno monitorato, e visionato dal vivo, le sue prestazioni nelle ultime tre partite.

Il chiacchieratissimo Donny van de Beek è pronto a firmare un nuovo contratto con l'Ajax. Nessun rinnovo pluriennale, visto che la durata dell'accordo del centrocampista olandese con l'Ajax resterà la medesima (scadenza a giugno 2022), ma un importante adeguamento salariale frutto delle sue straordinarie performance di quest'ultimo anno. Van de Beek, intanto, resta un obiettivo concreto del Real Madrid.

Andoni Zubizarreta tratta la risoluzione del suo contratto con l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riporta L'Equipe, l'attuale ds biancazzurro non si sarebbe sentito coinvolto nella costruzione della rosa di questa stagione, sentendosi messo all'uscio e decidendo quindi di iniziare a guardarsi intorno.

Quasi un mese per trovare un sostituto di Marcel Keizer (esonerato lo scorso 4 settembre), ma alla fine lo Sporting CP ha rotto gli indugi e reso noto il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Jorge Manuel Rebelo Fernandes, meglio noto come Silas nel mondo del calcio. Portoghese, 43 anni, arriva alla guida dei Leoes dopo l'(unica in carriera) esperienza sulla panchina del Belenenses, con cui lo scorso anno è arrivato 9°. Adesso il piccolo club di Belem è costretto dunque a cercare un nuovo allenatore.

Nuovo contratto con il Tottenham per il centrocampista francese Moussa Sissoko, arrivato a Londra dal Newcastle nel 2016. Il poliedrico esterno, capace di occupare anche altre zone di campo, ha prolungato l'accordo che lo lega agli Spurs fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club di Premier League mediante i propri canali ufficiali di comunicazione.

Rinnovo di contratto per Carles Perez, attaccante classe 1998 del Barcellona. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del club catalano, ha prolungato il suo accordo fino al 30 giugno 2022.