Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre

Stefano Sensi piace al Barcellona. Il centrocampista dell'Inter è sempre stato uno dei profili seguiti con interesse dal club balugrana, a maggior ragione oggi dopo lo straordinario avvio di stagione con la maglia nerazzurra. E in tal senso, si legge su Sport, sono già andati in scena dei contatti fra le due parti e con l'entourage del giocatore. Ricordiamo che Sensi è arrivato all'Inter dal Sassuolo in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 25. Il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Ivan Rakitic, giocatore cercato anche in estate dall'Inter che non sta trovando spazio in questa stagione blaugrana.

L'Inter pensa anche alla prossima estate e ai possibili parametro zero da poter tesserare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino del club nerazzurro ci sono sia Thomas Meunier che Layvin Kurzawa, entrambi in scadenza nel 2020 con il Paris Saint Germain e alcuni intermediari li hanno già offerti al club di Suning. Visto però che in estate dovrà essere discusso il riscatto di Icardi l'Inter non vuole forzare la mano. Un altro prospetto seguito dai nerazzurri è Jan Vertonghen del Tottenham, per quella che sarebbe un'operazione simile a quella fatta per Godin in estate, visti i 32 anni di età del belga.

Ivan Rakitic è rapidamente passato dall'essere un titolare inamovibile del Barcellona a un giocatore che non rientra nelle rotazioni di Ernesto Valverde. Per questo il suo addio a gennaio non è affatto da escludere, anche perché i blaugrana hanno necessità di fare cassa. Dell'Inter abbiamo detto e scritto a più riprese, ma secondo Marca i nerazzurri non sono gli unici sul croato: su di lui c'è il PSG così come il Manchester United. Ma per il quotidiano spagnolo anche la Juventus segue da vicino l'evolversi della situazione dopo aver fatto un tentativo già la scorsa estate.

Mattia De Sciglio nel mirino del Paris Saint-Germain per il mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il polivalente terzino della Juventus sarebbe infatti una priorità del club transalpino. Tra le richieste principali di Tuchel vi è quella di rinforzare la fascia destra del PSG, sguarnita con il recente infortunio di Kehrer, dato che Meunier non convince difensivamente il tecnico dei parigini, mentre Colin Dagba è ritenuto ancora acerbo. Proprio il belga è stato di recente accostato ai bianconeri nell'ambito di uno scambio con De Sciglio: l'idea, scrive il portale online del quotidiano della Ville Lumiere, potrebbe tornare d'attualità.

Dieci gol nelle prime dieci giornate di Eredivisie. Dalle giovanili dell'Arsenal, dove faticava a trovare spazio, al boom con la maglia del PSV EIndhoven, che gli ha permesso a soli 20 anni di trovare spazio anche nella forte selezione orange guidata dal ct Ronald Koeman. Donyell Malen, attaccante classe '99, è una delle stelle emergenti del campionato olandese ed è finito nel mirino di mezza Europa. Oggi vale 50 milioni di euro e, secondo quanto raccolto da TMW, in Italia ci pensano Juventus, Inter e Napoli, coi bianconeri che lo hanno visionato anche di recente.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, nonostante le buone prestazioni con la maglia della Roma, Chris Smalling dovrebbe tornare a fine stagione al Manchester United. Queste erano le condizioni iniziali e allo stato attuale delle cose non ci sono stati contatti fra i due club per modificare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. 29 anni, il difensore inglese ha raccolto fin qui 6 presenze fra campionato ed Europa League.

Doveva essere l'uomo in più dell'Atalanta sulle corsie laterali, ma - almeno finora - di Guilherme Arana in nerazzurro non si ha alcuna traccia. O meglio, se ne hanno pochissime: appena tre presenze, tutte da subentrato, con 44 minuti giocati (10 contro il Torino, 5 contro la Fiorentina e 29 contro il Sassuolo). Non certo lo spazio che l'esterno brasiliano si aspettava quando quest'estate ha deciso di trasferirsi alla Dea in prestito con diritto di riscatto. Arana vuole giocare, si sente pronto per diventare protagonista in Serie A e aspetta fiducioso la sua occasione. Perché l'obiettivo, ad oggi, è conquistare la fiducia dell'Atalanta e dei suoi tifosi. Altrimenti, se il copione dovesse continuare a essere lo stesso anche nei prossimi due mesi, ascoltare le (già numerose) sirene di mercato diverrà inevitabile. Per il brasiliano classe '97 di proprietà del Siviglia, secondo quanto raccolto da TMW, l'ultima squadra a bussare alla porta è stata il CSKA Mosca. Un interesse concreto, che Arana ha deciso però di raffreddare in attesa della sua prima da titolare con gli orobici. Valutazioni rimandate, dunque, a gennaio.

Eugenio Corini non è in discussione. Dopo la sconfitta sul campo del Genoa - la terza nelle ultime quattro gare - il presidente del Brescia Massimo Cellino ha voluto pubblicamente confermare il suo allenatore: "In queste settimane sono sempre stato molto vicino a Corini perché comprendo la situazione. A Genova c'è stato un brutto stop ma io continuo ad avere fiducia in lui e non ho mai contattato nessun altro allenatore", ha detto a Gazzetta.it.

All'interno della dirigenza del Real Madrid, scrive As, sta iniziando a circolare con una certa insistenza l'idea di vendere Gareth Bale nel mercato di gennaio. Il gallese già la scorsa estate è sembrato vicino all'addio alle Merengues, salvo poi restare con grande sorpresa dei tifosi. Anche in questa stagione però l'attaccante non sta rendendo secondo le aspettative e il suo rapporto col club e con Zinedine Zidane è ai minimi termini. Per questo, negli ultimi giorni, la dirigenza del Real Madrid sta valutando con maggiore consistenza la sua cessione.

La segreteria tecnica del Barcellona, racconta Mundo Deportivo, ha dato il proprio via libera ai rinnovi di Marc-Andrè ter Stegen e Nelson Semedo. Entrambi col contratto in scadenza nel 2022, nelle prossime settimane partiranno le trattative che però potranno trovare l'ufficialità solo a stagione conclusa. Prima del termine dell'anno infatti nelle idee dei dirigenti c'è solo la possibilità di chiudere il prolungamento di Leo Messi, il cui contratto attuale scadrà nel 2021. La Pulce sta trattando per rinnovare fino al 2022 o al 2023.

Jaap Stam non è più l'allenatore del Feyenoord. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale specificando come la scelta sia dello stesso allenatore che ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo l'umiliante 4-0 subito alla "Johann Cruijff Arena" contro l'Ajax. Dopo 11 giornate la squadra è undicesima in classifica.

Il Manchester United fa sul serio per Jadon Sancho. Secondo quanto riporta il Mirror, già nella prossima finestra di mercato i Red Devils proveranno a riportare in Premier League il talento sbocciato nelle giovanili del City. Per lasciarlo andare il Borussia Dortmund chiede però almeno 110 milioni di euro.