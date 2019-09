Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 settembre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

BRESCIA, LA JUVENTUS NON MOLLA TONALI: CONTATTO PARATICI-CELLINO. JUVENTUS, PARATICI PARATICI PRONTO A TORNARE ALLA CARICA PER CHIESA IN ESTATE. FIORENTINA, RANIERI VERSO IL RINNOVO: PRESTO L’INCONTRO CON GLI AGENTI. ROMA, LA JUVENTUS NON MOLLA ZANIOLO: PARATICI ALL’OLIMPICO CONTRO L’ATALANTA. NAPOLI, INCONTRO PER L’ADEGUAMENTO DI ALLAN. ACCORDO ANCORA LONTANO. LAZIO, LA PROSSIMA SETTIMANA L’ANNUNCIO DEL RINNOVO DI FELIPE CAICEDO.

La Juventus si muove per Sandro Tonali. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, non è passato inosservato il contatto fra Fabio Paratici e Massimo Cellino nel post-partita del Rigamonti. La strategia della Juventus è quella di sottoscrivere subito l'operazione, con Tonali pronto a cambiare maglia la prossima estate. Un modo per dribblare le concorrenti che hanno messo nel mirino il talentuoso centrocampista del Brescia. Dopo i sondaggi della Roma di Monchi, in estate la Fiorentina ha provato a mandare in tentazione il patron bresciano. L'Inter appare decisa a contrastare la strada ai bianconeri, ma occhio anche alla pista estera, con il PSG pronto a ripetere l'affare Verratti.

Durante l'ultima sessione di mercato, Federico Chiesa, talento della Fiorentina, è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, ma il cambio di proprietà in casa viola ha messo un freno al possibile trasferimento del figlio d'arte. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, la Juventus non perde di vista l'esterno della Fiorentina: il feeling con il giocatore è rimasto intatto, ed al termine di questo campionato Paratici è pronto a tornare alla carica.

La Fiorentina continua ad essere particolarmente attiva sul fronte rinnovi di contratto dei suoi giovani talenti. Fra questi, oltre a Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil, c'è anche Luca Ranieri, difensore che fa parte del giro dell'Under21 e che Montella ha voluto trattenere in estate nonostante gli interessamenti. Il suo attuale contratto scadrà nel 2021, ma nei prossimi giorni la società ed il suo entourage si incontreranno per discutere del prolungamento, con la volontà comune di trovare un accordo che possa legare in modo ancor più stretto il classe '99 al club gigliato.

La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Fabio Paratici si è trasferito a Roma per seguire da vicino il giovane talento giallorosso, fresco di rinnovo con la Roma. Il blitz all’Olimpico per vedere dalla tribuna la gara con l’Atalanta non sarà certo l’ultimo e tutto lascia credere che nel 2020 la questione tornerà d’attualità. Del resto, non si dimentichi che c’era anche Nicolò nel famoso pizzino di Paratici.

La scorsa settimana, spiega il Corriere dello Sport, l'agente di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato il Napoli per parlare dell'adeguamento contrattuale del centrocampista. Senza tuttavia muovere passi avanti concreti. L?esigenza di un ritocco economico nasce dallo scorso gennaio, quando il PSG aveva sventolato in faccia al giocatore un contratto da 6 milioni netti all'anno, salvo poi bloccare tutto per lo stop imposto dal Napoli. Da qui la richiesta dell'entourage del brasiliano di un ritocco verso l'alto, anche se per trovare la quadratura serviranno altri incontri in futuro.

La telenovela per il rinnovo di Felipe Caicedo con la Lazio ha un termine. Perché settimana prossima - spiega Il Corriere dello Sport, sarà dato l'annuncio fino al 30 giugno del 2022. Al sudamericano rimane non per fare la comparsa ma per giocare di più.

LIVERPOOL, AVVIA I CONTATTI PER IL RINNOVO DI MILNER. KLOPP SPINGE. UFFICIALE: CAEN, LICENZIATO IL TECNICO RUI ALMEIDA. MAN CITY, SFIDA AL SOUTHAMPTON PER IL GIOVANE HICKEY DEGLI HEARTS. MAN UNITED, SOLSKJAER E IL MERCATO: INGAGGIATO UN SCOUT PERSONALE. NEWCASTLE, PRESSIONI SU PATRON ASHLEY PER LA CESSIONE DEL CLUB.

Il Liverpool, spiega il Daily Mail, ha avviato i contatti con l'entourage di James Milner per il rinnovo di contratto. L'operazione è fortemente sponsorizzata da Jurgen Klopp che già da diverse settimane sta facendo leva sull'importanza del giocatore nelle spogliatoio per arrivare alla fumata bianca.

Dopo la quinta sconfitta nelle prime nove giornate, il Caen ha deciso di esonerare il tecnico portoghese, Rui Almeida, arrivato in estate dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Un occhio al presente, l'altro al futuro. Il Manchester City è attento anche al mercato dei giovani e l'ultimo nome ad aver stuzzicato la dirigenza è quello di Aaron Hickey (17), giovanissimo difensore attualmente in forza agli Hearts. In Scozia si parla un gran bene di lui, tanto da attirare anche la Premier League: i Citizens stanno osservando il calciatore, al pari del Southampton. Emerse qualche settimana fa voci anche sul Leicester. A riportarlo è il Daily Record.

Ole Gunnar Solskjær fa sul serio col suo Manchester United. Dopo aver conquistato la riconferma, pian piano sta cominciando ad avere sempre più voce in capitolo anche in sede di mercato. Come riportato dal Sun, infatti, l'allenatore dei Red Devils ha ingaggiato uno scout personale al fine di osservare vari calciatori in giro per il mondo. Così, poi, potrà consigliare anche la dirigenza con piena cognizione di causa.

Già in passato s'è parlato di un possibile cambio di proprietà in casa Newcastle e forse queste voci hanno ingolosito Peter Kenyon, ex amministratore delegato di Manchester United e Chelsea. In Inghilterra è un dirigente sportivo molto noto e apprezzato e adesso, per conto di alcuni investori statunitensi, starebbe facendo pressione su Mike Ashley per pattuire un piano di pagamento. A riportarlo è il Sun.