Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MESSI-BARCELLONA, ARIA D'ADDIO. TUTTE LE BIG CI PENSANO. CALHANOGLU-MILAN: RINNOVO O VIA IN ESTATE A ZERO. GATTUSO PRONO A RINNOVARE CON IL NAPOLI. MILIK VERSO LA SPAGNA, PIATEK OBIETTIVO DELLA FIORENTINA. TORINO, RITORNO DI FIAMMA PER TORREIRA. E PIACCIONO VERA E DAJAKU

La notizia del giorno arriva dalla Spagna ed è destinata ad accompagnarci fino alla prossima estate (quando scadrà il suo contratto). Il Barcellona e Lionel Messi a giugno si separeranno. Un addio, che sembrava già vicino la scorsa estate, che questa volta potrebbe davvero concretizzarsi con tutte le big d’Europa, comprese Juventus e Inter, pronte a darsi battaglia anche se la destinazione più probabile appare il Paris Saint-Germain dove ritroverebbe Neymar che non già chiamato l’argentino per giocare di nuovo assieme.

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la difesa con Ozan Kabak dello Schalke 04 che starebbe pressando il suo attuale club per cambiare maglia già a gennaio. Per quanto riguarda invece Hakan Calhanoglu la società rossonera sembra decisa a non scendere a patti: o il centrocampista rinnova o andrà via a parametro zero in estate. Non ci sono possibilità che il calciatore parta a gennaio. Futuro in Italia per Nicolas Tagliafico? L’agente del calciatore Ricardo Schlieper ha aperto alla possibilità spiegando però che ci sono anche altre società: “Molte squadre sono state sotto al calciatore, però il virus ha alterato il funzionamento normale del mercato. È successo lo stesso a svariati atleti. Inter? Noi seguiamo con interesse i principali campionati europei. E quello italiano ne fa chiaramente parte".

Il Napoli si appresta a rinnovare il contratto di Gennaro Gattuso che nei prossimi giorni dovrebbe mettere nero su bianco l’accordo trovato in questi ultimi giorni. L'allenatore aumenterà il proprio ingaggio in modo progressivo fino a un massimo di 2,5 milioni più bonus da percepire nella stagione 2022-2023. Per quanto riguarda il mercato in uscita per Arkadiusz Milik è tornata d’attualità l’ipotesi Atletico Madrid che necessita di un ulteriore attaccante visti i problemi fisici di Diego Costa e Suarez. Per un polacco che va potrebbe essercene uno che torna: si tratta di Krzysztof Piatek tornato nel mirino della Fiorentina vista la volontà del tecnico Prandelli di avere una punta di primo piano per rafforzare la rosa.

Il Torino lavora sia per l’immediato sia per il futuro. Il nome più caldo è ovviamente quello di Lucas Torreira che in vista di gennaio chiederà di cambiare maglia per avere maggior minutaggio rientrando così nel mirino dei granata che già lo avevano cercato in estate. Gli altri obiettivi dei piemontesi sono Lucas Vera, centrocampista del Lanus, e Leon Dajaku, attaccante della squadra B del Bayern Monaco.

POCHETTINO SEMPRE IN POLE PER IL DOPO ZIDANE, MA OCCHIO AL PSG. IL BARCELLONA LAVORA AL RINNOVO DI DEMBELE. SCHUURS DICE NO AL LIVERPOOL A GENNAIO. SZOBOSZLAI VERSO IL LIPSIA. IL BAYERN GUARDA IN CASA ‘GLADBACH.

In casa Real Madrid tiene sempre banco la situazione relativa al tecnico Zinedine Zidane e la sua eventuale sostituzione. Il nome in pole position è sempre quello di Mauricio Pochettino con Raul, attualmente alla guida del Castilla, come alternativa principale. L’uruguayano però è nel mirino anche del Paris Saint-Germain che potrebbe decidere di esonerare nelle prossime settimane Tuchel. In casa Barcellona invece, oltre alla questione Messi, si lavora al rinnovo di contratto di Ousmane Dembele in scadenza nel 2022, mentre si allontana l’idea di tornare sul mercato per un difensore centrale vista la crescita del giovaneOscar Mingueza.

Il Liverpool ci aveva pensato già per gennaio, ma Perr Schuurs non ha alcuna intenzione di muoversi da Amsterdam. Il giovane difensore dell'Ajax ha chiuso a una sua possibile partenza a campionato in corso, determinato a continuare il suo processo di crescita con la maglia dei lancieri almeno fino alla prossima stagione. Il Southampton ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del difensore Jan Bednarek, classe ‘96. Il centrale polacco, arrivato nel 2017, si è legato al club inglese fino al 2025.

Per Dominik Szoboszlai si prospetta un trasferimento tutto interno alla Red Bull: dal Salisburgo al Lipsia. Un trasferimento che potrebbe arrivare già a gennaio. Il club tedesco inoltre pensa di anticipare l’arrivo del difensore Josko Gvardiol acquistato la scorsa estate e lasciato in prestito alla Dinamo Zagabria. Il Bayern Monaco invece guarda, per la prossima estate, in casa Borussia Monchengladbach con il difensore Denis Zakaria e il centrocampista Florian Neuhaus come obiettivi. Il futuro di Julian Weigl potrebbe essere nuovamente in Germania. Il classe ‘95 infatti, secondo i media tedeschi, potrebbe lasciare dopo appena una stagione il Benfica, dove sta trovando sempre meno spazio, per tornare in Bundesliga e vestire la maglia dell’Hertha Berlino.

La Norvegia interrompe il contratto con Lars Lagerback e accoglie sulla panchina della Nazionale Stale Solbakken che inizierà il proprio lavoro dal prossimo lunedì 7 dicembre e che punta all'obiettivo di qualificarsi per il Mondiale in Qatar oltre che all'Europeo del 2024.

Mariano Andujar e l’Estudiantes, futuro da scrivere. Il portiere è in scadenza di contratto, al momento non c’è aria di prolungamento ma è una situazione che potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane. L’ex Palermo, Catania e Napoli piace in Messico, ci pensa il Puebla ma ha anche altri estimatori.