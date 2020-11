Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre

vedi letture

DUE OBIETTIVI PER LA JUVE: IL TALENTO GRAVENBERCH E DIEGO CARLOS. PER LAUTARO SI PROSPETTA UN CLASICO DI MERCATO. CONTE, KANTE RESTA UN SOGNO: I NERAZZURRI PUNTANO DE PAUL PER GENNAIO. MILAN, SU THAUVIN C'È ANCHE IL NAPOLI. I ROSSONERI VOGLIONO TRATTENERE BRAHIM DIAZ MA È NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS. LA PREMIER "CHIAMA" MILENKOVIC.

Proseguono i contatti da parte della Juventus per arrivare al centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch. Il 18enne olandese è già titolare nel più importante club dell'Eredivisie e per gli addetti ai lavori potrebbe seguire le orme di un ex juventino come Paul Pogba. I bianconeri lo seguono da tempo con interesse e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa nonostante la concorrenza aumenti di giorno in giorno

La Juventus continua a lavorare per aggiornare e ringiovanire il reparto difensivo e uno dei giocatori che Paratici sta seguendo in vista del prossimo futuro è il difensore centrale di proprietà del Siviglia Diego Carlos. Il brasiliano, secondo Transfermarkt, ha già una valutazione di 50 milioni di euro ma sarebbe un rinforzo top per proseguire il ricambio generazionale della Vecchia Signora.

La partita disputata contro il Real Madrid da parte di Lautaro Martinez, condita anche da un gol purtroppo inutile ai fini del risultato finale, ha convinto tutti i quotidiani spagnoli, sintomo che l'interesse intorno al Torito interista aumenta di settimana in settimana. Possibile che nei prossimi mesi, un Clasico si disputi anche per il suo futuro, nonostante i nerazzurri continuino a trattare il rinnovo di contratto. Il Barcellona non l'ha mai mollato, ora anche i Blancos però si sono messi sulle sue tracce e la prestazione al cospetto di un mostro sacro come Sergio Ramos non hanno fatto altro che aumentare l'interesse da parte del club madridista.

Le sirene delle big tornano a risuonare intorno al nome di Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino potrebbe finire infatti nel mirino dell'Inter per il mercato di gennaio, considerato che la strada che porta al grande obiettivo di Conte, N'Golo Kanté (Chelsea), non sembra facilmente praticabile. I nerazzurri non sono certo i primi tra i top club di Serie A a interessarsi al gioiello dell'Udinese, già cercato in passato anche da Napoli, Roma e Milan.

Nelle prossime settimane il Milan ha in programma di incontrare il Real Madrid per provare a introdurre un diritto di riscatto nell'accordo, per il momento fermo al prestito secco stipulato in estate, per Brahim Diaz. Per fare ciò, il Milan potrebbe proporre due strade, una è quella del rinnovo del prestito per un'altra stagione, l'altra quella dell'acquisto a titolo definitivo al termine di quella attualmente in corso. I Blancos però valutano il fantasista non meno di 25 milioni di euro e senza certezze relative a una partecipazione alla prossima Champions, i rossoneri non hanno intenzione di impegnarsi in una spesa del genere. Al giocatore piacerebbe restare al Milan e da qui partirà la trattativa che difficilmente potrà risolversi in breve tempo.

Florian Thauvin è un obiettivo di mercato del Napoli in vista del mercato di gennaio. L'esterno francese, in scadenza di contratto col Marsiglia, non ha intenzione di rinnovare il proprio accordo. Il Milan resta molto interessato, tanto che potrebbe anticiparne l'acquisto a gennaio pagando per ottenere il suo cartellino, ma anche il Napoli è sulle tracce del giocatore che, pur essendo un potenziale top player, ha costi contenuti a causa della sua situazione contrattuale.

Il Manchester United e il Tottenham non mollano la pista che porta a Nikola Milenkovic in vista del prossimo mercato. Il difensore serbo, colonna della retroguardia della Fiorentina, ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è per questo che davanti a un'offerta importante potrebbe anche lasciare i viola.

Non solo la Salernitana del presidente Lotito, trovano conferma anche in Ghana le indiscrezioni che vorrebbero il Montreal Impact sulle orme di Kwadwo Asamoah. Il laterale-centrocampista classe '88, reduce da due stagioni all'Inter, sta valutando le offerte insieme al suo entourage per trovare la piazza giusta in cui ripartire.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER È IN BILICO: SFIDA CON L'EVERTON DECISIVA, POCHETTINO PRONTO. REAL FURIOSO COL BOR. DORTMUND PER LO SCARSO IMPIEGO DI REINIER. ALABA, LA JUVE NON COMPETE A CERTE CIFRE: LE SQUADRE DI PREMIER RESTANO IN VANTAGGIO

Aria pesante in casa Manchester United. La sconfitta contro l’Arsenal in Premier League e l’inatteso k.o. di Champions contro il Basaksehir hanno lasciato il segno e la dirigenza avrebbe già avuto un primo contatto con Mauricio Pochettino per l’eventuale sostituzione di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils sembrano poco propensi all’esonero, al momento, ma il crocevia fondamentale sarà la prossima sfida di Premier contro l’Everton. Un'eventuale sconfitta, che rischierebbe di lasciare la squadra in zona retrocessione, sarebbe decisiva nell’ottica della decisione.

In casa Real Madrid oggi c’è un filo di rabbia per la gestione che il Dortmund sta portando avanti con Reinier Jesus. Il centrocampista infatti ha messo insieme 7 presenze, ma nessuna di queste da titolare e per un totale di soli 106 minuti effettivi. Poco, troppo poco, per quelli che erano i pensieri dei Blancos in estate. E proprio per questo, se la situazione non dovesse migliorare, a gennaio il Real Madrid potrebbe decidere di interrompere il prestito.

David Alaba lascerà il Bayern Monaco nel corso della prossima estate dopo aver detto no a tutte le proposte di rinnovo presentate dal club bavarese. Un giocatore di 28 anni col suo curriculum, a conti fatti senza un accordo in scadenza varrebbe 60-70 milioni di euro, ed è per questo che i migliori club d'Europa stanno lavorando sotto traccia per provare ad acquistarlo a parametro zero. Il suo agente Pini Zahavi ha contatti fitti con Manchester City e Real Madrid, ma c'è anche la Juventus iscritta alla corsa per il difensore. Il giocatore gradirebbe la destinazione bianconera ma il problema è l'ingaggio che vorrebbe percepire: 15 milioni di euro a stagione con i bonus. Troppo per la nuova politica degli ingaggi varata da Agnelli. Paratici resta comunque vigile e nel caso dovesse aprirsi uno spiraglio sarà pronto ad intervenire.