Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Mattia Caldara torna all'Atalanta. Operazione definita proprio nel pomeriggio di ieri tra il Milan e la Dea, che oggi farà sostenere le visite mediche al difensore classe '94. Caldara lascia il Milan in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Al club rossonero, anche una percentuale in caso di futura rivendita.

E' ancora un obiettivo del Milan, ma Simon Kjaer non rientra direttamente nell'affare Caldara. L'Atalanta ieri pomeriggio ha definito il ritorno del difensore classe '94, che già oggi sosterrà le visite mediche con la Dea. Ma nella trattativa non rientra il calciatore danese, che resta comunque tra i possibili rinforzi in difesa per la società rossonera in vista della seconda parte di stagione.

Nella giornata di ieri c'è stato un incontro a CasaMilan fra i dirigenti rossoneri e l'agente di Pepe Reina, Manuel Garcia Quilon. Si prova a sbloccare definitivamente il passaggio all'Aston Villa. Quilon ha avuto un incontro col portiere in un hotel del centro di Milano e proverà a capire che idea ha il Milan sull'addio del portiere iberico. I rossoneri, peraltro, hanno già avuto una prima idea per la sostituzione dello spagnolo, lo svincolato Viviano.

Fumata bianca, Patrick Cutrone sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Il club viola e il Wolverhampton hanno definito tutti i dettagli per il ritorno in Serie A dell'attaccante classe '98. La società di patron Commisso ha chiuso l'accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Il giocatore è arrivato a Firenze nella serata di ieri, oggi sosterrà le visite mediche.

Con l'arrivo di Patrick Cutrone la Fiorentina può adesso cedere Pedro, vera delusione della prima metà della stagione viola. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore è a un passo dal ritorno in Brasile con il Gremio che è pronto a prenderlo a titolo definitivo per 11 milioni di euro più due di bonus.

La Fiorentina pensa a piazzare i giocatori in esubero e secondo quanto riportato da Sky Sport Sebastian Cristoforo è molto vicino all'Eibar. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, visto che siamo allo scambio dei contratti, con il centrocampista che si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

Un solo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola sta infatti provando a convincere il Sassuolo a cedere Alfred Duncan, vero obiettivo dei viola per questo mercato di gennaio. Il club emiliano continua comunque a fare resistenza e in caso di altri no da parte dei neroverdi non ci sono al momento alternative.

Diego Demme è il primo rinforzo del Napoli di Gennaro Gattuso. Il centrocampista è Roma con un volo da Francoforte, ieri mattina visite mediche di ordinanza a Villa Stuart, poi la firma sul contratto. Operazione da 12 milioni di euro e 2 al giocatore.

Settanta milioni di euro. Questa è la cifra che, secondo il The Sun il Manchester United sarebbe pronto a pagare per strappare al Napoli Arkadiusz Milik in questo mercato di gennaio. L'intenzione della dirigenza dei Red Devils sarebbe quella d'inserirsi nella trattativa fra il polacco e il club partenopeo per il rinnovo.

Aumentano le sirene di mercato nei confronti di Andrea Pinamonti. Secondo quanto raccolto da TMW, anche il Torino, che sta lavorando alla cessione di Zaza, ha messo nel mirino il giovane attaccante. Già seguito da Hellas e SPAL, Pinamonti è però al centro di un piccolo intrigo fra Inter e Genoa:

gli accordi estivi tra i due club, infatti, complicano la possibilità che lasci i rossoblù. Di conseguenza, per arrivare a un cambio di maglia in questa sessione di mercato, è necessario trovare una quadra affatto semplice. Il Torino, in ogni caso, ci pensa.

Potrebbe essere la cessione di Daniele Rugani l'unica operazione in uscita della Juventus nel mercato di gennaio. Il difensore ex Empoli finora ha giocato appena 270' divisi fra Serie A e Champions League e per questo sembra essere considerato dai bianconeri un elemento sacrificabile della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Sul giocatore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sono già mossi due club: il Milan e l'Eintracht Francoforte.

Due vittorie nelle ultime sei gare e per Ole Gunnar Solskjaer la panchina del Manchester United torna, nuovamente, a vacillare. Così il Daily Mail oggi in edicola parla di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus liberatosi la scorsa estate, come candidato principale alla guida dei Red Devils qualora la dirigenza decidesse di esonerare il norvegese. L'alternativa all'allenatore toscano è Mauricio Pochettino, fresco di esonero dal Tottenham.

Il Leicester City tenta il colpo a sorpresa per la difesa: contatti per Moussa Wague, difensore del Barcellona, inseguito anche dal Torino. Mossa a sorpresa con l'obiettivo di regalare al tecnico Brendan Rodgers un rinforzo importante per centrare la qualificazione in Champions League.

I Los Angeles Galaxy hanno perso la stella Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di tornare a vestire la maglia del Milan. Per sostituire il carismatico attaccante svedese, mister Schelotto starebbe pensando al Chicharito Hernandez, che non sta trovando molto spazio nel Siviglia di Julen Lopetegui. L'offerta, secondo i media americani, sarebbe già stata presentata: 10 milioni di euro per il 31enne, che ha giocato appena 9 partite in questa stagione, di cui 4 da titolare.