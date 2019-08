Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE-UNITED: SI CONTINUA A TRATTARE PER DYBALA-LUKAKU. E OCCHIO ANCHE A MANDZUKIC. NAINGGOLAN IN PARTENZA PER CAGLIARI. ICARDI VALUTA AZIONI LEGALI CONTRO L'INTER. GENOA, ARRIVA AGUDELO. DERBY DI MERCATO CON LA SAMP PER BEN ARFA.

Continua la trattativa tra Juve e Man United per realizzare lo scambio con Paulo Dybala e Romelu Lukaku coinvolti. Gli inglesi sono arrivati ad offrire 12 milioni per la Joya, attesi nuovi contatti nelle prossime ore.

Danilo si avvicina alla Juventus nell'affare che potrebbe portare Joao Cancelo al Manchester City. La distanza tra bianconeri e Citizens è ancora ampia ma la strada pare essere stata tracciata.

Non solo la trattativa per lo scambio tra Dybala e Lukaku. Juventus e Manchester United lavorano anche per Mario Mandzukic. Lunedì potrebbe essere il giorno buono per il suo approdo in Inghilterra.

Moise Kean è sempre più vicino all'Everton. Secondo Sky Sport il classe 2000 svolgerà infatti domani le visite mediche con i Toffees con i quali firmerà, entro lunedì, un quinquennale.

In attesa che si abbiano schiarite sulle questioni James Rodriguez, Icardi e Lozano, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, s’è portato avanti col lavoro chiedendo informazioni su Wilfred Zaha, 26 anni, esterno del Crystal Palace.

Arkadiusz Milik cerca casa a Napoli ma non è ancora certo di continuare la propria avventura in azzurro. Il giocatore, in sede di rinnovo, ha chiesto un ingaggio doppio rispetto a quello attuale con scadenza fissata nel 2021

Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Domani sbarcherà in Sardegna. Intanto, intercettato da noi di TMW, ha dichiarato: "È una scelta un po' forzata, dimostrerò all'Inter che sbaglia".

Tra Mauro Icardi e l’Inter ormai è una partita che da sei mesi a questa parte si gioca fuori dal campo. I nerazzurri non hanno cambiato idea sul suo conto, e lo terranno fuori da ogni lista. L'argentino medita azioni legali.

Milan ancora in pressing per Angel Correa. Sul conto dell'attaccante dell'Atletico Madrid sembrerebbe essersi inserito anche il Monaco ma i rossoneri, forti dell'accordo col giocatore, sono fiduciosi.

Secondo La Repubblica, la Roma è arrivata ad offrire 20 milioni di euro al Tottenham per Toby Alderweireld. E' lui il giocatore che ha indicato Fonseca per sistemare la retroguardia, ma gli Spurs chiedono almeno 28 milioni.

Patrik Schick sembra sempre più vicino al prestito al Borussia Dortmund, cosa che libererebbe spazio per un secondo attaccante di peso nella Roma, che potrebbe essere Mariano Diaz.

Come riporta Tuttosport, quelli di Martin Caceres, Gianmarco Ferrari e Sergi Gomez sono i primi nomi presenti sul taccuino dei dirigenti dell'Atalanta.

Il Messaggero scrive che il Manchester United sembrerebbe essersi ritirato dalla corsa a Sergej Milinkovic-Savic. Il cartellino del serbo è caro, e con i colpi di Maguire e Fernandes nell'aria, non sembra più tempo per lui.

Bas Dost, attaccante dello Sporting di Lisbona, è un nome monitorato dalla Lazio per l'attacco. Occhi anche su Fernando Llorente, ma età e ingaggio giocano a suo sfavore.

La S.S. Lazio informa di aver concluso le cessioni definitive dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori Pedro Lomba Neto e Bruno André Cavaco Jordao alla società inglese Wolverhampton Wanderers F.C.

Secondo il Corriere dello Sport, c'è un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina: Luka Milivojevic, capitano del Crystal Palace in scadenza di contratto nel 2020. Il giocatore piace molto anche alla Lazio.

Spunta un altro nome per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. La Nazione scrive di Nuri Sahin, classe 1988, giocatore turco di grande esperienza che per anni è stato uno dei cardini del Borussia Dortmund.

Dopo aver definito l'acquisto del centrocampista Kevin Agudelo, il Genoa è pronto a rinforzare la rosacon un nuovo elemento: come scrive Tuttosport, infatti, è vicinissimo anche l'arrivo dell'ex palermitano Slobodan Rajkovic.

Il Genoa continua a pensare a Lasse Schone per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Hatem Ben Arfa è uno degli obiettivi della Sampdoria. Il Genoa si è inserito nelle trattative e, come riportato da Sky Sport, ci potrebbe essere un vero e proprio derby di mercato.

Lucas Boyè lascia nuovamente il Torino. Il club granata ha reso nota la cessione dell'attaccante argentino classe '96, che passa al Reading in prestito con diritto di riscatto.

Tanti interessamenti per Gaetano Castrovilli, centrocampista offensivo della Fiorentina che ha riscosso consensi anche durante la preparazione estiva dei viola. Tra le altre, c'è anche il Bologna.

In arrivo un nuovo rinforzo in difesa in casa SPAL: Nenad Tomovic, infatti, è a un passo. Con i clivensi, poi, i ferraresi insistono anche per il 21enne Mehdi Leris.

Mario Balotelli sta ancora aspettando una nuova sistemazione e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore l'Hellas Verona ha effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Difficile.

Al centro della difesa del nuovo Brescia che si appresta ad affrontare una delicata stagione in Serie A, ci sarà anche Giangiacomo Magnani. Dopo qualche settimana di trattativa ecco l'accordo per un prestito secco.

CAVANI SI BLINDA NEL PSG. REAL A GAMBA TESA SU NEYMAR: OFFERTO MODRIC. E TENTA VAN DE BEEK. BARCELLONA: ARRIVA JUNIOR FIRPO, MALCOM ALLO ZENIT.

Edinson Cavani non ha nessuna intenzione di lasciare il PSG. A Le Parisien ha dichiarato: "Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che avrei voluto restare fino alla fine del contratto. Questa è una certezza".

Il Real Madrid entra a gamba tesa nella trattativa Neymar-Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Florentino Perez vuole mettere sul piatto Luka Modric.

Il Barcellona rende noto di aver ceduto Malcom allo Zenit. Le cifre: 40 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni variabili. Il Barcellona si riserva una percentuale in caso di futura rivendita. Contratto di 5 anni.

Junior Firpo-Barcellona, ci siamo. Secondo quanto riporta Onda Cero, il Betis avrebbe infatti trovato un accordo coi blaugrana per la cessione del laterale mancino classe 1996 a 25 milioni di euro.

Donny Van de Beek si avvicina al Real Madrid. Il centrocampista dell’Ajax ha raggiunto l’accordo per i prossimi cinque anni. Tra lunedì e martedì incontro per provare a chiudere sulla base di circa 70 milioni bonus inclusi.

Il Manchester City chiede 150 milioni per Leroy Sané. Una provocazione al Bayern Monaco, che da tempo cerca di acquistare il giocatore. Lo riporta il Daily Telegraph.

Allan Saint-Maximin, esterno francese di 22 anni, è un nuovo calciatore del Newcastle. Le parti hanno trovato un accordo per i prossimi sei anni, dunque si legherà alle Magpies fino al 2025.

Emre Mor è un nuovo giocatore del Galatasaray. L'esterno offensivo, 22 anni, si trasferisce in prestito oneroso dal Celta Vigo.

Il Porto rende noto l'acquisto di Agustin Marchesin. Il portiere argentino, 31 anni, lascia l'América di Città del Messico e firma un contratto quadriennale.

Krystian Bielik ha lasciato l'Arsenal :è stato acquistato dal Derby County per circa 8 milioni di euro ed ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni. Piaceva a Milan e Fiorentina.