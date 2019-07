Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ELMAS È UN NUOVO GIOCATORE DEL NAPOLI. PRIMA OFFERTA PER ICARDI: SUL PIATTO 50 MILIONI, L'INTER NE CHIEDE 80. MILAN, SALTA IL TRASFERIMENTO DI ANDRÈ SILVA AL MONACO. DE ROSSI PARTE PER BUENOS AIRES: "GRANDE EMOZIONE". ROMA, ZONZI VICINO AL MONACO. DZEKO-INTER, I CLUB CONTINUANO A LAVORARE. LAZIO, MILINKOVIC-SAVIC AD UN PASSO DAL MANCHESTER UNITED. JUVENTUS, PERIN PIACE ALL'ASTON VILLA. SASSUOLO, PRESO OBIANG. LETSCHERT HA FIRMATO CON L'AMBURGO. BOLOGNA, PRESO SKOV OLSEN

Elif Elmas è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha reso nota la firma del centrocampista macedone classe '99 che arriva dal Fenerbahce a titolo definitivo.

Ci siamo. Stamattina nell’editoriale raccontavamo di come fosse imminente l’offerta del Napoli per Icardi, e degli scenari che si stavano delineando, Dybala compreso.

E adesso è arrivata: il Napoli ha presentato all’Inter la prima offerta vera e propria da quando è cominciata la telenovela Icardi. C’è dunque un prezzo di partenza certificato: 50 milioni di € (già ben oltre dunque i 40 milioni che Paratici progettava di pagare). Un’offerta del Napoli attesa, e una dimensione dell'offerta attesa.

Ma quello che sorprende è stata la risposta dell’Inter: non solo i nerazzurri hanno rifiutato seccamente i 50 milioni, ma rispetto ai 70 milioni di prezzo speciale fornito al Napoli la settimana scorsa (a fronte degli 80 milioni invece comunicati alla Juventus) stavolta invece l’Inter ha alzato il prezzo: 80 milioni di € anche per i partenopei. Un rialzo motivato con l’impossibilità di ottenere Lukaku a un prezzo inferiore dal Manchester United. E dunque in questo senso, due operazioni che in entrata e in uscita si salderebbero perfettamente.

Piuttosto sorpresa la reazione del ticket De Laurentiis-Giulini: perché non solo si aspettava una maggiore apertura a fronte della prima offerta ufficiale che potrebbe risolvere l’intero mercato nerazzurro, ma è stato totalmente presa in contropiede dalla richiesta da 80 milioni con un rialzo inatteso.

Non solo: anche soltanto per aprire la trattativa, l’Inter chiede una proposta vincolante che si avvicini proprio a quel prezzo, altrimenti non prende in considerazione nemmeno il sedersi al tavolo negoziale. Una politica probabilmente dettata anche dalla riunione con la proprietà in Cina.

Quindi: la prima offerta per Icardi è arrivata, 50 milioni dal Napoli. Ma l’Inter ha alzato per tutti il prezzo a 80 milioni. Dunque Marotta ha deciso per la linea dura, ha deciso che l’Inter non svenderà l’argenteria nonostante la congiuntura sfavorevole, quasi come a prendere atto dell’ondata di dissenso del popolo interista, che pur non perdonando a Icardi gli ultimi sei mesi, tuttavia si è espressa in maniera netta contro una cessione deprezzata dell’ex capitano, tanto più se è per rinforzare una delle due dirette avversarie.

Non ci sono più margini per ricucire. L'attaccante portoghese André Silva non si trasferirà dal Milan al Monaco. Da Casa Milan filtra che l'affare è definitivamente tramontato a causa di un mancato accordo economico, nonostante dal Principato si continui a insistere su problemi fisici riscontrati ieri durante le visite mediche.

Daniele De Rossi è partito per Buenos Aires per poter siglare l'accordo con il Boca Juniors. L'ex centrocampista della Roma è partito in questi minuti da Fiumicino, l'arrivo è previsto per le 6.50 di domani mattina, ore locali in Argentina, circa le 12.00 in Italia.

Al suo arrivo nell'aeroporto romano erano presenti alcuni tifosi che hanno omaggiato l'ex calciatore giallorosso. Poche parole per De Rossi: "C’è un po’ di confusione tra viaggio e tutto, ma è una grande emozione". Il calciatore è poi riuscito scambiando altre due battute coi giornalisti presenti: "Adesso c’è un po’ di confusione con le valige e il lungo viaggio. Fatemi andare altrimenti questa nuova avventura non comincia rischio di perdere il volo (ride ndc). Totti? non mi ha dato consigli aveva il fiatone mentre correva. Ci sta tempo per parlare del Boca, non ho espresso desideri per il mio compleanno, oggi ho fatto qualche giro per la città".

L'edizione odierna de Il Messaggero parla del futuro di Steven Nzonzi, centrocampista francese in uscita dalla rosa della Roma. Secondo quanto scrive il quotidiano della Capitale, infatti, il calciatore classe '88 sarebbe vicino ad un trasferimento in patria, nel Monaco.

Inter e Roma continuano a lavorare all'operazione Edin Dzeko, anche se novità in tal senso non arriveranno almeno fino a quando i giallorossi non avranno rassicurazioni sull'arrivo di Gonzalo Higuain. Intanto come detto le società portano avanti la trattativa per il bosniaco e secondo la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore si era provato ad allargare il discorso con l'inserimento di altri giocatori: i nomi in ballo erano quelli di D'Ambrosio, Politano, Florenzi e Kolarov, ma alla fine nessun altro profilo entrerà nella trattativa. La Roma continua a chiedere 20 milioni cash, l'Inter per il momento non si spinge oltre i 12. E come detto molto in tal senso è legato al futuro del Pipita: se Higuain dovesse sbarcare in giallorosso, a quel punto la Roma potrebbe anche abbassare le pretese e andare incontro alla proposta nerazzurra.

Settantacinque milioni di euro più ricchi bonus, per arrivare fino a 90 milioni di euro. Manchester United e Lazio, sottolinea l'edizione romana del quotidiano 'La Repubblica', sono a un passo dalla chiusura dell'accordo per il trasferimento in Premier League del centrocampista classe '95. I red devils hanno ufficialmente rotto gli indugi e si sono fatti avanti con questa proposta: le parti adesso stanno trattando ma quella dello United ha tutto per confermarsi come l’accelerata decisiva.

C'è una trattativa in corso tra Juventus e Aston Villa per il trasferimento di Mattia Perin in Premier League, riporta Sky. Il portiere, nei giorni scorsi, era a un passo dal Benfica, ma un problema fisico ha fatto saltare il trasferimento.

Il Sassuolo ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo dal West Ham del centrocampista Pedro Obiang, classe '92. Il giocatore arriva a titolo definitivo e sarà presentato nei prossimi giorni.

Dopo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, ora arriva l'ufficialità del trasferimento. Timo Letschert (26), ormai fuori dai piani del Sassuolo, si è legato per un anno all'Amburgo, club della seconda divisione tedesca. Il centrale olandese è arrivato in Emilia nel 2016, per poi tornare in prestito all'Utrecht la scorsa stagione.

Con un video molto particolare, dedicato all'Amleto, pubblicato su Twitter il Bologna ha annunciato l'acquisto Andreas Skov Olsen, classe 1999 prelevato dal Nordsjaelland.

PSG, ULTIMATUM PER NEYMAR. VICINO L'INGAGGIO DI GUEYE DALL'EVERTON. CHELSEA, BAKER IN PRESTITO AL FORTUNA DUSSELDORF. PUO' PARTIRE ANCHE ZAPPACOSTA. ARSENAL, VISITE MEDICHE PER CEBALLOS.

Il Paris Saint-Germain ha messo un ultimatum sulla vendita di Neymar. Secondo quanto riportato da CNews il club parigino ha fissato la data del 31 luglio come termine ultimo per la cessione del calciatore brasiliano, ormai lontano dalla capitale parigina. Per poter evitare interferenze con la preparazione della prossima stagione, la società francese vuole assolutamente chiudere le trattative entro la fine del mese.

Idrissa Gueye è ad un passo dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk il club parigino pagherà i 28 milioni di sterline chiesti dall'Everton. In Premier League ha collezionato 33 presenze, con 2 partite in Fa Cup.

Lewis Baker, centrale di centrocampo anglo-giamaicano di 24 anni, ha lasciato a titolo temporaneo il Chelsea, trasferendosi a titolo temporaneo in Bundesliga, avendo accettato la cessione in prestito al Fortuna Dusseldorf.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, Dani Ceballos si trova in questi minuti a Londra per sostenere le visite mediche prima di diventare un giocatore dell'Arsenal. Il centrocampista si trasferirà dal Real Madrid con la formula del prestito.