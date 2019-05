Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 maggio

© foto di PhotoViews

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme.

E' attesa per oggi in casa Inter l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore nerazzurro. All'indomani dell'annuncio dell'esonero di Luciano Spalletti, il club meneghino renderà nota la futura guida tecnica. Per la presentazione, invece, bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana, dopo la finale di Champions League di Madrid tra Tottenham e Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United avrebbe già informato l'attaccante Romelu Lukaku che in estate sarà lasciato libero di trattare con l'Inter. La società ha di fatto dato il via libera per la cessione del belga che piace molto a Conte e ora toccherà ai nerazzurri presentare un'offerta all'altezza per assicurarsi il suo cartellino.

Edin Dzeko è sempre più vicino al trasferimento all'Inter. L'attaccante bosniaco ha infatti già trovato una base di accordo con la società nerazzurra, accordandosi per un triennale da 4,5 milioni a stagione. Per la definitiva fumata bianca resta da trovare l'accordo con la Roma, società proprietaria del cartellino del giocatore. Ma vista la situazione dirigenziale ancora incerta dalle parti di Trigoria, forse servirà aspettare ancora qualche giorno. Questo il punto di FcInterNews sul centravanti.

Un indennizzo per liberare Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nell'incontro di ieri tra Andrea Agnelli e Bruce Buck, presidente del Chelsea, i due avrebbero parlato anche di cosa servirebbe alla Juventus per liberare il tecnico italiano. Il club di Abramovich, in particolare, vorrebbe un indennizzo attorno ai 5,5 milioni di euro: cifre molto più basse, rispetto a quelle che servirebbero per convincere il Tottenham a liberare Pochettino o il Manchester City a dare il placet all'addio di Guardiola.

Maurizio Sarri è il primo nome sulla lista della Juventus per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il destino del tecnico toscano è di nuovo affidato alle sapienti mani di Fali Ramadani: l'agente, che un anno fa fu determinante per il suo passaggio al Chelsea, si incontrerà con la proprietà dei londinesi per capire come liberare l'ex mister del Napoli dal contratto che lo lega ai Blues ancora per due anni. Il Chelsea potrebbe chiedere un indennizzo; in ogni caso, i bianconeri aspetteranno la finale di Champions League per capire se esistono ancora possibilità di arrivare a Pochettino o Klopp. Il piano B resta Simone Inzaghi.

Sinisa Mihajlovic tenta la Roma. Il nome nuovo per la panchina giallorossa è quello del tecnico serbo e l'idea sta prendendo corpo nelle ultime ore: la tentazione è forte, sia da una parte che dall'altra e alla fine potrebbe essere proprio lui l'allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri. I trascorsi di Mihajlovic in biancoceleste non sono un problema per i diretti interessati, anche perché prima di giocare per la Lazio aveva vestito la maglia giallorossa, e secondo quanto riportato da Sky Sport il profilo del serbo è considerato quello con le caratteristiche migliori per allenare la Roma. Il neo direttore sportivo giallorosso sta caldeggiando questa ipotesi, visto che tra i due c'è un grande rapporto fin dai tempi in cui l'allenatore sedeva sulla panchina granata. Al momento dunque Mihajlovic sembra essere la prima scelta, anche se restano in piedi le candidature di Giampaolo e De Zerbi.

Tutto pronto per l'approdo di Giovanni Di Lorenzo in azzurro. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, domani alle ore 16.30 il terzino dell'Empoli firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. Il tutto avverrà all’Hotel Vesuvio. A buon fine, dunque, le visite mediche svolte oggi a Villa Stuart per il giocatore classe 1993 che arriverà dall'Empoli.

In un'intervista rilasciata a Supersport, il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha dichiarato di essere pronto a lasciare il club campano: "Ancelotti è un ottimo allenatore, di quelli che restano nel cuore. Non vedo l'ora, però, che arrivi l'offerta giusta. Sono pronto per una nuova avventura, ho bisogno di cambiare, non mi piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un Paese nuovo e gente nuova. Spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno, che mi permetta di vincere. Il mio tempo al Napoli è finito".

Un nome nuovo per la panchina del Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero potrebbe scegliere come erede di Rino Gattuso, Nuno Espirito Santo, ex tecnico di Valencia, Porto e Wolverhampton. Il portoghese non sarebbe la prima scelta dei rossoneri, che stanno vagliando varie ipotesi, ma dietro a Espirito Santo c'è la regia di Jorge Mendes, che ha proposto l'allenatore al club di via Aldo Rossi.

Nella lunga lista stilata dal Barcellona per la ricerca di una punta in vista della prossima stagione, c'è anche il nome di Krysztof Piatek, attaccante rilevato dal Milan a gennaio. Il polacco è uno dei principali obiettivi blaugrana anche se il contratto fino al 2023 e le eventuali richieste rossonere potrebbero essere un ostacolo difficile da superare. Oltre all'attaccante milanista, ci sono anche Aubameyang, Lacazette, Werner e Jovic. A riportarlo è Sport.

Igor Tudor continuerà ad essere l'allenatore dell'Udinese, che lo ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio conferma la fiducia a Mister Igor Tudor per la stagione 2019/2020. Dopo l'ottimo lavoro svolto dal tecnico croato nelle ultime 11 partite di campionato, la Società ed il Mister hanno deciso di proseguire il percorso intrapreso e affrontare assieme il venticinquesimo campionato consecutivo di Serie A. Come anticipato, pochi giorni dopo la fine del campionato si è tenuto l'incontro fra il Mister e la Società e l'accordo è stato raggiunto immediatamente". Dopo la salvezza dunque il croato continuerà in bianconero nella prossima stagione.

M'Baye Niang lascia definitivamente l'Italia e resta al Rennes. Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto versando i 15 milioni previsti dall'accordo dell'estate scorsa. Questa l'ufficialità apparsa poco fa sul sito del club granata: "Il Torino FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo allo Stade Rennais FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M'Baye Niang. Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto".

Sembra rientrato il caso legato a Sergio Ramos in casa Real Madrid. Il difensore merengues aveva chiesto di andar via per accettare una ricca offerta proveniente dalla Cina, mentre adesso la trasmissione El Chiringuito svela che il calciatore ha deciso di restare al Santiago Bernabeu. Dopo qualche giorno di riflessione, l'intenzione di Ramos è quella di chiudere la carriera tra le file del Real.

La rivoluzione estiva in casa del Real Madrid costringerà tanti giocatori a trovare una nuova sistemazione. È il caso di Mariano Diaz, attaccante classe 1993 che non ha trovato molto spazio con i Blancos e potrebbe essere tra i primi partenti. Secondo la stampa spagnola, il giocatore dominicano piace molto al Valencia.

Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla il Betis è pronto a un incredibile colpo di mercato: si tratta di Adrien Rabiot, dal 1° luglio a tutti gli effetti un giocatore svincolato. Per arrivare al francese è pronta un'offerta inedita, quella di lasciare il 50% della somma di una futura rivendita al giocatore.

Secondo quanto riportato da Esporte Interativo in Brasile, il ritorno di Neymar al Barcellona non è solo una suggestione ma una trattativa che presto potrebbe decollare. Il giornalista Marcelo Bechler, molto vicino all'attaccante del PSG, riporta come il suo entourage sia ogni giorno più ottimista per il suo possibile ritorno in blaugrana. Lo stesso Neymar avrebbe già informato gli ex compagni catalani l'intenzione di voler tornare. Il problema per il momento è rappresentato dai rapporti tesi con una parte della dirigenza del Barça che dunque lasciano ancora un piccolo spiraglio per un inserimento del Real Madrid.

Antero Henrique resta al PSG. Come riporta L'Equipe infatti, il direttore sportivo del club parigino è rientrato dal viaggio a Doha, in Qatar, dove era stato convocato dal presidente Nasser al-Khelaïfi. Antero, si legge, è stato rassicurato dal numero del PSG e resta saldamente al suo posto anche se l'ombra di Leonardo, dopo l'addio al Milan, incombe sul portoghese.